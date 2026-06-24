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Schianto sulla Portuense dopo il temporale: muore uno scooterista, è la 49esima vittima sulle strade di Roma

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno. Inutili i soccorsi del 118

C.F. - 24 Giugno 2026

La pioggia battente, la grandine e poi la tragedia. Il violento temporale che nel pomeriggio di oggi mercoledì 24 giugno si è abbattuto sulla Capitale ha fatto da sfondo a un nuovo incidente mortale sulle strade romane.

A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter lungo via Portuense. Lo schianto è avvenuto nei pressi di Corviale, dove il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il conducente dello scooter non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Con questa nuova tragedia sale a 49 il numero delle vittime registrate sulle strade della Capitale dall’inizio dell’anno, un bilancio che continua ad aggravarsi e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.

Nelle ore successive all’incidente, via Portuense ha subito rallentamenti e disagi alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

Gli agenti della polizia locale dell’XI Gruppo sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio

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