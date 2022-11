Scrittori e poeti del secondo ’900 italiano nella mostra fotografica di Roberto Canò

M. C. - 25 Novembre 2022

Dal pomeriggio del 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 si potrà visitare la mostra fotografica di Roberto Canò ospitata alla Libreria Ubik di Frascati (Roma) in via Cairoli 32.

Il fotografo romano, conosciuto e sempre molto apprezzato dagli addetti ai lavori per le sue immagini sul movimento operaio e le classi sociali meno avvantaggiate del nostro paese, stavolta decide di esporre scrittori, poeti e intellettuali del secondo ‘900 italiano da lui ritratti nel corso degli anni. Tutti rigorosamente in bianco e nero, tutti più o meno autori riconosciuti e affermati e che hanno costituito quella che, nel senso comune, viene definita “intellighenzia” ovvero quelle ‘elites’ intellettuali che dovrebbero (o potrebbero) indirizzare le scelte, i gusti culturali e la ricerca di un’etica comune in un paese che si voglia dire ‘civile’.

Le immagini di Roberto Canò vogliono così riportare alla luce alcuni di quei protagonisti che si sono distinti per aver saputo rinnovare e, in certi casi, modernizzare la Cultura italiana già dalla seconda metà del secolo scorso. Qui non se ne fanno i nomi. Ai visitatori, sicuramente numerosi, si lascia la curiosità e l’abilità nel “metterli a fuoco” e riconoscerli.