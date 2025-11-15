Scuola dell’infanzia Messi d’Oro, i rappresentanti delle classi: “nostra protesta è pacifica, vogliamo sicurezza e manutenzione”

“I rappresentanti delle classi della scuola dell’infanzia Messi d’Oro intendono precisare, con senso di responsabilità e massimo rispetto delle istituzioni, che la nostra è stata ed è una protesta pacifica, nata esclusivamente per tutelare i nostri bambini e garantire loro condizioni adeguate di sicurezza, ascolto e supporto.

Desideriamo sottolineare che non abbiamo mai ostacolato né interrotto i lavori del Consiglio Municipale: la parola ci è stata concessa e siamo intervenuti in modo civile, composto e collaborativo, in quanto diritto dei cittadini intervenire in tali sedi per presentare richieste o reclami.

La nostra presenza è stata dettata soltanto dalla necessità di dare voce a un disagio che, purtroppo, non ha trovato risposta nei giorni precedenti.

È importante ricordare che la nostra iniziativa è scaturita solo dopo sei giorni di totale assenza di riscontro da parte del Municipio in merito alla gestione della emergenza topi, nonostante le numerose PEC inviate, le richieste formali di intervento anche in merito alla mensa (successivamente chiusa) e le sollecitazioni di supporto da parte delle famiglie.

La comunità scolastica ha atteso in silenzio e con pazienza un dialogo che non è arrivato.

Chiediamo inoltre al Municipio IV e a tutti gli attori coinvolti una reale collaborazione, perché non è accettabile che in una scuola pubblica i bagni non siano funzionanti, che alcune aule e corridoi restino al buio per lampadine non sostituite, o che panchine arrugginite e pericolanti vengano semplicemente transennate anziché sostituite.

La manutenzione ordinaria del nostro plesso scolastico è stata carente, e su questo chiediamo interventi immediati, continui e trasparenti. Chiediamo inoltre che gli sforzi di questi giorni, da parte della comunità e delle istituzioni competenti, non siano vanificati e che si continui con gli interventi necessari sulla struttura al fine di evitare che tali situazioni possano ripetersi in futuro.

Chiediamo dunque ascolto, rispetto e un impegno concreto affinché i nostri figli possano vivere la scuola in un ambiente sicuro, dignitoso e adeguatamente mantenuto.

Ribadiamo la necessità di non alimentare insulti né denigrazioni verso la comunità di Pietralata, anche attraverso like o commenti pubblici. Pietralata è abitata da professionisti, lavoratori competenti, cittadini onesti, gentili e profondamente legati al territorio.

Essere definiti “zotici” o vedere legittimate tali espressioni da rappresentanti istituzionali è inaccettabile e offensivo.

Noi rappresentanti delle classi continueremo ad agire con rispetto e determinazione, chiedendo soltanto ciò che ogni famiglia desidera: che i bambini siano ascoltati, tutelati e messi al centro dell’azione amministrativa”.

I Rappresentanti delle Classi della Scuola dell’Infanzia Messi d’Oro

