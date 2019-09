Scuola Giovanni XXIII: messa in sicurezza l’area ludica

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda la scuola Giovanni XXIII, sita in viale Partenope 55.

Come i nostri lettori ricorderanno, a febbraio 2019, un pino era caduto all’interno del cortile colpendo una parte dell’edificio. Era stata effettuata la rimozione degli alberi e si era provveduto alla riapertura della scuola.

In questi giorni sono stati effettuati importanti lavori nell’area ludica: la recinzione che era stata distrutta è stata infatti ripristinata.

“Un intervento necessario per eliminare ogni forma di rischio per chi usufruisce dello spazio, come sottolineato dall’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio Dario Pulcini che, in merito all’operazione, ha aggiunto: “Grazie alla sinergia con la Commissione Scuola e l’assessorato alle Politiche Scolastiche, stiamo lavorando per garantire a tutti i bambini e i ragazzi scuole in sicurezza, decorose e con attrezzature idonee alle attività didattiche e pedagogiche”. L’Assessore ha anche sottolineato: “Il nostro lavoro proseguirà, quindi, anche presso le altre aree ludiche e i plessi scolastici presenti sul nostro territorio”.