Scuola Montezemolo, finalmente più sicura: completati gli interventi richiesti dai genitori

Il suono della campanella, le corse dei bambini, gli zaini colorati che si confondono tra i marciapiedi. Per anni, davanti all’Istituto Comprensivo Giuseppe Montezemolo, in via Andrea di Bonaiuto, ogni mattina sembrava iniziare con un piccolo brivido: auto sfreccianti, visuale ridotta, attraversamenti poco segnalati.

Un rischio quotidiano che ha messo in allarme genitori e docenti, più volte uniti in un’unica richiesta: mettere in sicurezza l’ingresso della scuola.

E ora, finalmente, quella richiesta è stata ascoltata. Dopo numerose segnalazioni, proteste e lettere al Municipio VIII, sono stati realizzati gli attesi interventi che cambiano il volto – e soprattutto la sicurezza – della zona.

“Qui le macchine corrono a gran velocità, ogni mattina era un’ansia continua,” racconta una mamma mentre accompagna il figlio all’ingresso. “Era solo questione di tempo prima che succedesse qualcosa di grave.”

Il problema non era solo la velocità delle auto, ma anche la presenza di cassonetti dell’immondizia collocati proprio all’ingresso dell’edificio scolastico, in una posizione che ostruiva la visuale dell’attraversamento pedonale.

Oggi quei cassonetti sono stati spostati e al loro posto ci sono nuovi segnali verticali, cartelli visibili e lucidi, attraversamenti ridisegnati e – novità assoluta – segnalatori luminosi lampeggianti che richiamano immediatamente l’attenzione degli automobilisti.

“Abbiamo sostituito la vecchia segnaletica verticale ormai scolorita e installato dispositivi più moderni e impattanti,” spiega Luca Gasperini, assessore ai Lavori pubblici del Municipio VIII. “Garantire la sicurezza in prossimità delle scuole è una priorità assoluta. Questo intervento ne è la prova.”

