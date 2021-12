Scuola, Nanni: “Mappatura per nuove realizzazioni e manutenzioni”

“Oggi, 27 dicembre 2021, in commissione scuola ho ribadito, la necessità d’intervenire sull’edilizia scolastica sia con la realizzazione di nuovi plessi scolastici che sulla manutenzione di quelli esistenti, convocando anche una commissione congiunta con LL.PP..

Così il consigliere comunale Dario Nanni della Lista Civica Calenda.

“Negli anni la città è cambiata, sono nati nuovi quartieri, c’è stato uno spostamento della popolazione nelle zone periferiche. In alcuni casi non si è proceduto a dotare quegli insediamenti urbani, di servizi essenziali, come appunto le scuole. Per anni è mancata una precisa programmazione, c’è stata invece una congerie di competenze che ha rallentato ed in alcuni casi precluso la realizzazione di nuovi plessi. A questo si aggiungano le storie surreali che purtroppo non mancano mai, come quella della scuola di Colle degli Abeti dove dopo aver reperito i fondi, realizzato il progetto ed effettuati i sondaggi preventivi all’apertura del cantiere, i lavori non sono mai iniziati. Oppure la scuola di Via Carini, a Prato Fiorito, i cui lavori sono bloccati da almeno una dozzina di anni, a seguito di un contenzioso intentato dall’impresa appaltatrice e che oggi è un rudere di cemento armato che difficilmente potrà essere utilizzato..

Mi auguro – conclude Nanni – che con ora si faccia una mappatura delle esigenze territoriali, si individuino le aree e le risorse e si proceda al più presto alla realizzazione di questi plessi utilizzando anche gli oneri concessori e i fondi provenienti dall’approvazione degli strumenti urbanistici, in moto casi bloccati”.