Scuola, presentata la carta dei servizi

È stata presentata presso la scuola d’infanzia Case e Campi, nel XV municipio, in zona Giustiniana, la Carta della Qualità dei Servizi di Risorse per Roma.

L’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, l’amministratore unico di Risorse per Roma, Albino Ruberti, il presidente del Municipio, Daniele Torquati, insieme agli assessori municipali alla scuola, Tatiana Marchisio, e all’ambiente Marcello Ribera, hanno incontrato educatrici, insegnanti e cittadinanza per raccontare le novità apportate a 9 mesi dalla internalizzazione del Servizio Integrato Scolastico, vale a dire quelle attività che vanno dalla manutenzione, all’assistenza e pulizia di nidi e scuole, fino all’assistenza al trasporto.

La carta dei servizi di Risorse per Roma è infatti uno strumento di trasparenza con cui si dichiarano gli standard quali-quantitativi che l’amministrazione si impegna a garantire nel Servizio Scolastico Integrato.

Vengono infatti garantiti un sistema di monitoraggio periodico, attraverso indicatori utilizzati per la loro misurazione, e la possibilità per le famiglie e la comunità educativa e scolastica di segnalare, suggerire e dunque contribuire a migliorare il servizio.

“Siamo orgogliosi del percorso fatto fin qui e abbiamo ritenuto importante raccontarlo. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa e in controtendenza anche sul piano nazionale: quella di internalizzare il servizio scolastico integrato in una società in house di Roma Capitale.

Mentre ovunque si esternalizzano i servizi pubblici, noi abbiamo deciso di dare maggiore stabilità ai lavoratori e alle lavoratrici, garantire quindi maggiore continuità e qualità nella relazione educativa e ottimizzare le risorse pubbliche.

Perché pubblico funziona e conviene anche. Ne sono prova i tanti interventi che ci hanno consentito in questi mesi di incrementare e migliorare il servizio per i plessi educativi e scolastici di Roma Capitale, servizio che da ottobre si avvarrà anche di ulteriori 300 nuovi operatori e operatrici.

L’ultimo tassello di questo percorso di miglioramento lo abbiamo presentato oggi con la carta della qualità dei servizi di Risorse per roma. Continuiamo quindi a monitorare e ad ascoltare per rispondere sempre di più alle esigenze di famiglie e scuole” dichiara l’assessora Pratelli.

“Da gennaio di quest’anno – aggiunge Albino Ruberti – con l’internalizzazione SSI, Risorse per Roma ha acquisito una nuova anima che ha portato alla stabilizzazione di oltre 2000 lavoratori.

Il nuovo anno scolastico è partito con importanti novità che porteranno ad un miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio grazie all’incremento dei parametri orari degli addetti al servizio, all’assunzione di oltre 300 nuovi dipendenti dal 1° ottobre e di almeno altri 100 da novembre, all’implementazione dell’affidamento dello sfalcio del verde a RpR dopo la sperimentazione nel X e nel XV Municipio e dei lavori di piccola manutenzione organizzati attraverso l’app di servizio “Riparo”.

La Carta della Qualità dei Servizi entrerà in vigore dal 1° ottobre; consentirà il monitoraggio qualitativo e quantitativo anche grazie alle segnalazioni degli utenti.

“La giornata di oggi – conclude Torquati – segna il primo importante giro di boa sul servizio che Risorse per Roma ormai da mesi svolge all’interno delle nostre scuole. Una mattinata alla Scuola Giglio a La Giustiniana per presentare la nuova Carta dei Servizi e fare il punto sulle tante attività che RpR sta svolgendo nelle scuole del Municipio XV.

Tra gli altri, gli interventi di sfalcio del verde orizzontale di tutte le aree esterne delle nostre scuole; un nuovo affidamento che da aprile scorso ci ha permesso di raddoppiare il numero degli interventi di diserbo per ogni plesso con un ingente risparmio di fondi reinvestiti sulle potature delle alberature degli istituti”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙