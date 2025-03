Scuole infanzia, pubblicate graduatorie provvisorie a.s. 2025-2026

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia capitolina per l’anno scolastico 2025/26.

Le graduatorie provvisorie sono consultabili online fino al 24 marzo 2025. Successivamente, occorre contattare l’Ufficio Gestione Infanzia del Municipio di riferimento.

Tutte le informazioni necessarie sono pubblicate alle pagine del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.