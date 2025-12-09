Scuole più sicure a Roma, otto quartieri protagonisti delle nuove strade pedonali

Roma continua il suo percorso verso una città più sicura e a misura di bambini. La Giunta capitolina ha approvato i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di otto nuove strade scolastiche, che si aggiungono alle quindici già completate negli ultimi anni.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che sottolinea come l’iniziativa rappresenti un passo concreto verso la pedonalizzazione di aree strategiche attorno agli istituti scolastici e il miglioramento della qualità della vita nei quartieri.

Le nuove strade scolastiche sorgeranno in diverse zone della città:

via Calimera 133 , Municipio VI

via Amulio 4 , Municipio VII

via Brembio 83 (Labaro) , Municipio XV

via Jaime Pintor 6 , Municipio III

via Romolo Balzani 55 , Municipio V

via di Giardinetti 85 , Municipio VI

via Alessandro Crivelli 24 , Municipio XII

largo Alessandrina Ravizza 2, Municipio XII

«Con questi interventi, togliamo spazio alle auto e lo restituiamo alle bambine e ai bambini dei nostri quartieri – spiega Patanè – Non si tratta solo di rendere più sicuro l’accesso alle scuole, ma di migliorare la qualità degli spazi urbani, favorire l’autonomia dei ragazzi e creare luoghi di aggregazione sicuri».

Secondo l’assessore, i benefici saranno immediati e tangibili: meno traffico e sosta selvaggia davanti agli istituti, aria più pulita e maggiori opportunità di vivere gli spazi pubblici in sicurezza.

