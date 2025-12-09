Categorie: Mobilità e Traffico Politica
Scuole più sicure a Roma, otto quartieri protagonisti delle nuove strade pedonali

La Giunta capitolina ha approvato i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica

Redazione - 9 Dicembre 2025

Roma continua il suo percorso verso una città più sicura e a misura di bambini. La Giunta capitolina ha approvato i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di otto nuove strade scolastiche, che si aggiungono alle quindici già completate negli ultimi anni.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che sottolinea come l’iniziativa rappresenti un passo concreto verso la pedonalizzazione di aree strategiche attorno agli istituti scolastici e il miglioramento della qualità della vita nei quartieri.

Le nuove strade scolastiche sorgeranno in diverse zone della città:

  • via Calimera 133, Municipio VI

  • via Amulio 4, Municipio VII

  • via Brembio 83 (Labaro), Municipio XV

  • via Jaime Pintor 6, Municipio III

  • via Romolo Balzani 55, Municipio V

  • via di Giardinetti 85, Municipio VI

  • via Alessandro Crivelli 24, Municipio XII

  • largo Alessandrina Ravizza 2, Municipio XII

«Con questi interventi, togliamo spazio alle auto e lo restituiamo alle bambine e ai bambini dei nostri quartieri – spiega Patanè Non si tratta solo di rendere più sicuro l’accesso alle scuole, ma di migliorare la qualità degli spazi urbani, favorire l’autonomia dei ragazzi e creare luoghi di aggregazione sicuri».

Secondo l’assessore, i benefici saranno immediati e tangibili: meno traffico e sosta selvaggia davanti agli istituti, aria più pulita e maggiori opportunità di vivere gli spazi pubblici in sicurezza.

Articoli Correlati