Seduta del Consiglio del IV Municipio del primo febbraio 2023

Interventi in tema di ludopatia

La seduta odierna di Consiglio si è articolata interamente sulla discussione di diversi documenti portati all’esame da parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Discussione iniziata con la proposta di mozione dal titolo “Applicazione del distanziamento delle slot dai luoghi sensibili”, che arrivava in aula dopo una discussione partecipata all’interno delle Commissioni Politiche Sociali ed Affari Generali, e che ha visto al termine della discussione una sua approvazione all’unanimità. Nell’illustrare il documento, Matteo Mariani (FdI) ha descritto l’iter della mozione, che seppur protocollata già diverso tempo fa, è stata tenuta in stand-by per consentire in queste settimane ai consiglieri di potersi dedicare alle varie fasi di analisi che hanno portato all’approvazione del bilancio municipale la settimana scorsa.

Mariani ha ringraziato in particolare i Presidenti delle due commissioni per il lavoro serio e puntuale svolto sull’argomento, aggiungendo che -nonostante la convergenza di vedute dell’aula sul documento- “la ludopatia non può sicuramente fermarsi a questa mozione, poiché ci sono tante attività ancora da portare avanti per contrastare questo fenomeno”. Nell’illustrare il fenomeno infatti, Mariani ha sottolineato come il gioco alle slot, causa anche le limitazioni dovute alla pandemia, in questi anni è diminuito all’interno delle sale ma è aumentato nei contesti privati (in primis nelle abitazioni private tramite computer e smartphone. “Il risultato cui arriviamo oggi è stato un lavoro di squadra” ha concluso Mariani “condotto senza bandiere, dal momento che l’importanza e la serietà del tema necessitavano di un coinvolgimento di tutte le forze politiche”.

Adriano Brescia (PD) ha ricordato come già a partire dal 2013 i municipi si siano iniziati ad occupare di questo tema ma che, vista la realtà in evoluzione che ha aumentato le varie forme con cui la ludopatia si manifesta, è giusto che si vadano ad integrare i vari regolamenti esistenti che prevedono ricadute territoriali di diversa natura e competenza.

Anche il capogruppo di FdI Luca Scerbo ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro comune che ha portato ad un documento condiviso, ribadendo che quando un tema assume una rilevanza trasversale, la modalità di portare il tema in Commissione, condividerne i contenuti ed arrivare con una visione comune in aula è l’unico modo per testimoniare la volontà del Consiglio di affrontare in maniera unanime un problema.

Ad integrare il dibattito, la Presidente della Commissione Politiche Sociali Silvia Remediani (PD), secondo cui quello delle macchine “fisiche” è stato un aspetto importante da trattare, ma il lavoro svolto è stato uno spunto per affrontare conseguentemente il problema più generale, esasperato dall’aumento esponenziale del gioco on line. “Con questa mozione l’idea è quella di allargare il campo di intervento” ha concluso Remediani “motivo per cui la Commissione ha intenzione di continuare il percorso avviato”.

Anche la consigliera Nori Gallucci (PD) è ritornata sul tema della dipendenza, che risulta spesso essere strettamente legata a situazioni di disagio, sia esso economico, emotivo o sociale. “Le politiche attive di tutela” ha detto Gallucci “devono essere per noi il primo motivo di impegno. Bene le campagne di informazione, il coinvolgimento delle ASL e bene anche il censimento delle strutture nella verifica della legalità, affinché questo tipo di attività sia svolta esclusivamente secondo il dettame normativo”.

A sostegno del documento anche Stefano Rosati (M5S) il quale, chiedendo che il Municipio effettui un continuo monitoraggio sul rispetto dei regolamenti, ha però lamentato il fatto che in Regione, con le ultime disposizioni, si sia affrontato il tema dell’aumento della distanza dai luoghi sensibili solo per le nuove attività e non invece a livello retroattivo.

Interrogazione sui lavori a via dei Monti Tiburtini

Presentata (sempre da Mariani) quindi un’interrogazione all’Assessore ai Lavori Pubblici, con la quale si chiedevano lumi in merito ai lavori incorso da diverso tempo in via dei Monti Tiburtini (direzione Lanciani) che da diverso tempo stanno creando forti disagi al traffico veicolare che transita sulla via. Presente in aula per la risposta, l’Assessore ai Lavori Pubblici Dino Bacchetti ha precisato che il suo interessamento alla questione è stato tempestivo, poiché dal giorno della protocollazione dell’interrogazione (avvenuta il 24 gennaio), si è presentato in aula nella prima seduta utile successiva. Bacchetti ha informato l’aula che il tratto di strada in questione è ubicato nel IV Municipio ma che però risulta di competenza del SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), motivo per cui l’Assessore già in data 20 gennaio (prima dell’interrogazione) aveva richiesto un intervento urgente al SIMU al fine di ripristinare in tempi brevi il manto stradale per risolvere i forti disagi che si creavano quotidianamente per i cittadini in transito. L’Assessore ha quindi concluso il suo intervento ribadendo un suo ulteriore intervento presso la Direzione SIMU per porre fine alla problematica ancora non risolta.

Sicurezza stradale a Casal Bertone

All’ordine del giorno è stata affrontata quindi una mozione che, a detta del suo presentatore (sempre Mariani) risulta essere il primo dei 60 documenti non accettati dal Direttore del Municipio in sede di presentazione del bilancio, e che il gruppo di Fratelli d’Italia ha annunciato di presentare volta per volta nelle sedute di consiglio dei prossimi mesi. Nello specifico, il documento faceva riferimento ai lavori effettuati in piazza Santa Maria Consolatrice (Casal Bertone) a seguito dei quali si sono create situazioni di non sicurezza della piazza, specificatamente per quanto concerne l’area ludica e l’attraversamento pedonale a via di Casal Bertone, che a seguito della eliminazione del preesistente semaforo, hanno generato una situazione di pericolo per i pedoni con un conseguente aumento degli incidenti.

In risposta è intervenuto il Consigliere Ruggero Piccolo (PD) il quale ha ricordato come sul tema di Casal Bertone la maggioranza abbia iniziato a lavorare fin dal suo insediamento. Nello specifico, Piccolo ha detto che la mozione relativa all’area ludica risulta superata, dal momento che è stata già bandita la gara per la sistemazione dell’area in questione. Piccolo ha inoltre informato che anche sul tema più generale della sicurezza stradale a Casal Bertone, dove viene riconosciuta una oggettiva criticità, è stato lo stesso Presidente Umberti a scrivere all’agenzia per la mobilità al fine di ripristinare la sicurezza stradale nella zona, e che il bilancio appena approvato prevede impegni di spesa anche in tal senso.

Molto critico in risposta Scerbo (FdI) il quale ha ribadito che il tema in discussione (al pari di quelli di futura presentazione in aula) doveva essere discusso in sede di bilancio, che sarebbe risultata la più appropriata, e -parlando sarcasticamente di “veggenza”- ha ipotizzato che molti dei 60 ordini del giorno bocciati dal Direttore saranno probabilmente approvati dalla Giunta nei prossimi mesi, evidenziando a suo dire quindi una scarsa efficacia dei consiglieri di maggioranza che vedranno così approvati dalla giunta dei provvedimenti che loro stessi si sono trovati a bocciare in aula.

A chiudere la discussione sull’atto, poi bocciato dalla maggioranza, i consiglieri Brescia e Piccolo (entrambi PD), i quali nei loro interventi hanno nuovamente sottolineato come questi interventi che si andavano a bocciare erano già previsti in bilancio, il che rendeva assolutamente inutile la discussione, dal momento che non si poteva intervenire per segnalare criticità già in atto di risoluzione.

Strade scolastiche

Ultimo atto, sempre rientrante nell’insieme di documenti di FdI non approvati in sede di presentazione del bilancio, l’istituzione delle cosiddette strade scolastiche. Mariani, nell’illustrare il provvedimento, ha fatto riferimento ad una memoria di giunta del 18 marzo 2020, che faceva riferimento alla campagna di adesione nell’ambito della mobilità scolastica, con azioni di messa in sicurezza dei plessi scolastici attraverso installazione di bande sonore o la sospensione del traffico di fronte ai plessi negli orari di entrata ed uscita degli studenti dalle scuole. Con il documento, Mariani chiedeva all’aula quindi di inserire anche nel IV Municipio delle scuole che rientrassero in tale progetto.

In risposta Danila Fruci (PD) che in qualità di Presidente della Commissione Scuola ha illustrato all’aula come già dal 2020 siano presenti alcune vie nell’elenco del progetto in questione, ossia via Bertarelli, via Fieramosca, piazza Sacco e via Fiorentini, aggiungendo che nel 2020 la Giunta ha inoltre richiesto l’inserimento in tale elenco di via Andrea Torre. Fruci ha inoltre ricordato che in IV Municipio l’unica scuola ad aver partecipato ad un progetto di mobilità dedicata è stata la Mary Poppins di via Massini (Colli Aniene), con attuazione di una mobilità specifica sperimentale nelle giornate di martedì, il che rende necessario un lavoro di implementazione ed approfondimento per estendere queste modalità alle vie già oggetto di delibera. A seguito di tali motivazioni, Mariani ha quindi ritirato l’atto anticipandone una sua presentazione in Commissione Assetto del territorio, al fine di arrivare ad una visione del provvedimento condivisa con la maggioranza.