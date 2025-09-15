Selva Candida: partono i lavori per il nuovo quartiere Roma Nord

È partita oggi la nuova fase dei lavori del progetto Roma Nord, l’ambiziosa iniziativa che trasformerà l’ex Centro Direzionale Alitalia ( Selva Candida) in un quartiere moderno, efficiente e sostenibile.

Quella che fino a ieri era solo una promessa, oggi prende forma sotto gli occhi dei residenti e dei cittadini: strade, sottoservizi, reti idriche ed elettriche e una vasca di laminazione per la mitigazione idraulica stanno per diventare realtà.

“Questo cantiere rappresenta un cambiamento concreto, visibile e decisivo – spiega Daniele Cantalini, Responsabile Immobiliare di CMB Roma–. Dopo mesi di lavoro silenzioso e preparatorio, finalmente le ruspe sono in azione. Le infrastrutture e la viabilità saranno la spina dorsale del nuovo quartiere, un primo passo verso una completa rigenerazione urbana.”

Il progetto prevede 300 nuovi appartamenti, di cui 96 destinati a housing sociale, costruiti secondo criteri di massima efficienza energetica. Gli edifici saranno di classe energetica A, dotati di impianti fotovoltaici e sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane.

Ma Roma Nord non sarà solo residenze: un parco urbano di 8 ettari, un parco commerciale di 30.000 metri quadrati, piazze coperte con servizi e spazi per la socialità completeranno la nuova comunità.

La viabilità diventa parte integrante del progetto: il collegamento tra via di Selva Candida e via Casal del Marmo ridurrà i tempi di percorrenza verso il G.R.A., mentre il raddoppio di via Selva Candida e la nuova rotatoria tra le principali arterie renderanno il traffico più fluido e sicuro, migliorando l’accesso al quartiere.

“È un intervento strategico con ricadute positive per migliaia di cittadini – aggiunge Giuseppe Strazzera, Assessore all’Urbanistica del XIV Municipio –. Abbiamo aggiornato la convenzione inserendo opere essenziali come il raddoppio della strada principale e la rotatoria di collegamento, oltre a collaborare con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e la Città Metropolitana per realizzare la prima biblioteca pubblica e il primo istituto superiore extra-G.R.A. nell’area.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.