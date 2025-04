Senza telefoni né giornali: la clausura dei cardinali per scegliere il nuovo Pontefice

Manca poco più di una settimana al momento in cui, dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, i cardinali di tutto il mondo daranno inizio a uno dei riti più solenni e misteriosi della Chiesa cattolica: il Conclave.

Un evento senza tempo che, nel cuore del Vaticano, deciderà il nome del 267° Papa, successore di Francesco, scomparso il 21 aprile.

Da domenica 28 aprile, la Cappella Sistina si è chiusa al mondo esterno: niente turisti, niente visitatori. Il silenzio assoluto su uno dei luoghi più iconici del Rinascimento, non per custodire opere d’arte, ma per contenere preghiere, pensieri, e voti.

Saranno 132 i cardinali elettori (sui 135 aventi diritto) a varcare quelle porte: isolati da tutto, privati di telefoni, giornali, internet, persino delle parole superflue. A dettare le regole è la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che impone una clausura assoluta. Pena: la scomunica.

Dormiranno a Casa Santa Marta, a pochi passi dalla Sistina, le stanze oscurate, i corridoi silenziosi, i telefoni staccati. Ogni giorno, in processione, saliranno sul bus riservato che li condurrà nel cuore pulsante della scelta.

Lì, sotto la volta di Michelangelo, ogni scheda depositata sarà un tassello verso il futuro della Chiesa. “Eligo in Summum Pontificem”, recita la formula latina che precede ogni voto: “Io eleggo a Sommo Pontefice”.

Il 7 maggio, alle prime luci del mattino, una messa solenne darà il via ufficiale al Conclave. Nel pomeriggio, i cardinali intoneranno il Veni Creator Spiritus e, uno dopo l’altro, entreranno nella Sistina. Poi, il momento cruciale: extra omnes — fuori tutti. Le porte si chiuderanno e inizieranno le votazioni.

Due scrutini al giorno, mattina e pomeriggio, fino a quando non si raggiungerà la maggioranza dei due terzi. E ogni tentativo sarà annunciato da una colonna di fumo che si alzerà sul Vaticano: nera per un nulla di fatto, bianca per l’annuncio che tutti aspettano.

Un segnale antico, poetico e potente, capace di inchiodare milioni di occhi sul cielo di Roma.

Nel frattempo, nella città eterna si respira un’attesa sospesa, quasi irreale. I fedeli cominciano a radunarsi in piazza San Pietro, i curiosi cercano scorci della Sistina, i giornalisti scaldano i motori.

Tutti in attesa di un nome, di un volto, di una nuova voce che si affaccerà dal loggione per pronunciare le parole più attese: Habemus Papam.

Chissà se, come 12 anni fa, il nuovo pontefice arriverà davvero “dalla fine del mondo”. Per ora, Roma trattiene il fiato. E aspetta.

