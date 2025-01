Sestio Menas, conclusi lavori Acea. Ora interventi Italgas

Sono terminati i lavori di ripristino di Acea e Areti in via Sestio Menas dove si era aperta una voragine che ne aveva determinato la chiusura.

I lavori su fognatura, reti delle acque meteoriche, impianto idrico e illuminazione pubblica sono stati completati e questa mattina le società dei sottoservizi hanno riconsegnato l’area di cantiere a Roma Capitale.

Contestualmente, l’Amministrazione capitolina ha affidato l’area a Italgas, che sarà operativa dal 15 gennaio per il ripristino della propria condotta, con lavori previsti per una durata di due o tre settimane.

Durante questa fase verranno contattati anche gli operatori delle telecomunicazioni per eventuali interventi nel sottosuolo.

Al completamento delle opere di Italgas e delle telecomunicazioni, l’area sarà riconsegnata ad Acea per il ripristino definitivo del manto stradale.

Alla consegna erano presenti le Assessore ai Lavori Pubblici dei Municipi V e VII, Maura Lostia e Antonella Di Giacomo e il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

“Dopo le indagini e i lavori di consolidamento del terreno effettuati dal Dipartimento lavori pubblici – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini – anche Acea ha concluso il ripristino delle condotte.

Si tratta di un lavoro complesso che ha richiesto particolare attenzione e interventi multidisciplinari. Conclusa questa fase, sarà ora all’opera Italgas. Infine – conclude l’assessora -, sarà ripristinato il manto stradale e i cittadini potranno riappropriarsi della strada”.

“La consegna dell’area segna un passaggio cruciale per il completamento dei lavori e il ripristino definitivo della viabilità; – commentano i presidenti dei Municipi V e VII, Mauro Caliste e Francesco Laddaga – Ringraziamo tutti gli operatori coinvolti per la collaborazione e confermiamo il nostro impegno nel monitorare i tempi di esecuzione per ridurre i disagi ai cittadini.

La sinergia tra istituzioni e aziende è fondamentale per rispondere con efficienza alle esigenze del territorio. Le Amministrazioni municipali proseguiranno il dialogo con i soggetti coinvolti per garantire trasparenza e aggiornamenti puntuali sull’avanzamento delle opere”.

