Settecamini rinasce dallo sport: due impianti tornano a vivere tra piscine, campi e sostenibilità

Nel cuore della periferia romana, a Settecamini, sta prendendo forma una vera e propria rinascita urbana. Non con parole vuote, ma con cemento, campi da gioco e pannelli solari.

Una rivoluzione che parte dallo sport, dalla voglia di restituire dignità e opportunità a due impianti storici del territorio: il centro sportivo Sergio Di Gregorio di Casal Bianco e l’impianto Valentina Caruso, da anni in stato di abbandono.

La presentazione ufficiale dei due progetti si è tenuta venerdì 4 aprile, davanti a una sala piena, segno tangibile di quanto queste strutture siano ancora oggi parte dell’identità collettiva del quartiere.

A raccontare i dettagli è stato l’assessore capitolino allo Sport e al Turismo, Alessandro Onorato, che ha parlato di una “rivoluzione” dell’impiantistica sportiva comunale. Una rivoluzione da oltre 6,5 milioni di euro.

A Casal Bianco, tra le vie tranquille che collegano Roma a Tivoli, l’impianto sportivo intitolato a Sergio Di Gregorio tornerà a essere un punto di riferimento per tutta la comunità.

Grazie a un finanziamento di 2,3 milioni di euro – 735mila stanziati dal Comune, il resto dal bando nazionale “Sport e Periferie” – la struttura sarà completamente riqualificata.

Nasceranno due campi polivalenti, uno da tennis, una piscina coperta in inverno e scoperta in estate, e un nuovo edificio con bar e pannelli solari.

Ma il progetto va oltre lo sport: migliorerà l’accessibilità per tutti, abbattendo le barriere architettoniche, e si collegherà in maniera sinergica al nascente parco archeologico di Settecamini, un’area di scavo scoperta negli anni ’50, raggiungibile proprio dal parcheggio del centro.

Sostenibilità ed efficienza energetica sono al centro dell’intervento: pannelli fotovoltaici, solare termico, recupero delle acque meteoriche e cappotto termico per gli spogliatoi renderanno l’impianto un esempio di sport “green”.

La storia dell’impianto dedicato a Valentina Caruso, la giovane residente scomparsa a soli 14 anni, è diversa. Rimasto chiuso dal 2018, è stato a lungo dimenticato, nonostante i tentativi – andati a vuoto – dell’amministrazione precedente di riqualificarlo tramite bandi pubblici e bilanci partecipati.

Oggi, però, anche per questo spazio è arrivato il momento del riscatto. Con 4,6 milioni di euro dal PNRR, l’impianto entrerà in una nuova fase: 4.700 metri quadrati di spazi sportivi all’aperto, con campi da basket, calcetto, tennis, oltre a una palestra coperta e un altro campo indoor.

Attorno, un’oasi verde di 2,8 ettari sarà tutelata grazie a un intervento di bonifica e censimento arboreo già completato. I lavori sono pronti a partire con la seconda fase del cantiere.

«Siamo davvero felici di restituire al quadrante di Settecamini due impianti polifunzionali che consentiranno a migliaia di persone – dai più piccoli agli anziani – di fare sport in luoghi sicuri, accessibili, con tariffe comunali», ha dichiarato Onorato. «Non solo diritti, ma anche strumenti di aggregazione e prevenzione del disagio giovanile. I centri sportivi devono tornare a essere presìdi di comunità e sicurezza».

Una visione chiara, quella dell’assessore: Roma deve tornare a partecipare ai bandi pubblici, a cercare risorse, a credere nelle sue periferie. Perché ogni campo da basket recuperato, ogni piscina resa accessibile, ogni struttura ristrutturata, è un mattone in più nella costruzione di una città più giusta, viva e inclusiva.

