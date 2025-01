Settima lezione del corso di Sociologia del prof. Antonio Saccà

Martedì, 14 gennaio 2025, alle ore 17.00, riprende, dopo le vacanze natalizie, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, il corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, con la settima lezione, a cura del prof. Antonio Saccà.

Anche questa lezione, si svolgerà, come nell’ultimo periodo, in due parti.

LA PRIMA PARTE riguarderà l’attuale complicata e delicata situazione internazionale e relativi rischi, sotto gli occhi di tutti.

LA SECONDA PARTE, invece, riguarderà la religione Ebraica.

L’Ebraismo è fondamentale nella civiltà occidentale, in quanto stabilisce il monoteismo, sconosciuto alle altre civiltà e soprattutto il creazionismo, cioè un Dio creatore.

Ha pure condizionato il Cristianesimo e l’Islamismo.

Nell’immagine, tratta da internet, la Stella di David

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.