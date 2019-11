Shopping! non si vive di solo pane di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale

Presso la Libreria Il Mattone in via Bresadola 36 a Centocelle, sabato 10 novembre ore 21, nell’ambito di Metti una sera in Libreria – La rassegna di storie al Mattone: SHOPPING! non si vive di solo pane – storie teatro musica e comicità di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale.

Comprare. Vendere. Comprare. Un mondo in vendita. Un mondo da comprare. Con solo qualche piccola interruzione pubblicitaria.