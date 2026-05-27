Si chiude tra i borghi del Lazio il successo del Regina Viarum Festival

Si chiude con una partecipazione oltre le aspettative il “Regina Viarum Festival”, la manifestazione dedicata alla valorizzazione della Via Appia che per cinque giorni ha attraversato il Lazio da Roma fino a Minturno, intrecciando cammini, musica, archeologia, enogastronomia e cultura popolare lungo uno degli itinerari storici più celebri al mondo.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio attraverso l’assessorato al Turismo guidato da Elena Palazzo, nasce con l’obiettivo di rilanciare la Regina Viarum come asse strategico per il turismo esperienziale e la promozione identitaria del territorio.

I numeri della manifestazione raccontano una partecipazione diffusa lungo tutto il percorso: oltre 200 camminatori hanno preso parte agli itinerari organizzati, più di 200 persone hanno aderito alle visite guidate tra siti archeologici e borghi storici, mentre i concerti e gli appuntamenti musicali hanno richiamato oltre 1.500 spettatori.

Molto seguiti anche i convegni culturali e gli incontri dedicati alla storia dell’Appia, con circa 300 presenze complessive.

Ampio spazio è stato riservato anche alle eccellenze enogastronomiche e produttive del territorio, con venti realtà locali coinvolte tra degustazioni, esposizioni e promozione delle tipicità laziali.

Tra gli aspetti più valorizzati dagli organizzatori anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. Nella tappa conclusiva di Itri oltre cento studenti hanno partecipato a laboratori, attività didattiche e iniziative formative pensate per avvicinare i più giovani al patrimonio storico e paesaggistico della Via Appia.

Importanti anche i risultati sul fronte digitale: la campagna online collegata al Festival ha raggiunto quasi un milione di utenti, accompagnando l’evento con una forte presenza sui social e un’elevata interazione del pubblico.

«Il successo del Festival dimostra quanto sia forte il desiderio di vivere la Via Appia non solo come luogo storico, ma come esperienza culturale completa», ha commentato l’assessora Elena Palazzo, parlando di un progetto destinato a crescere nei prossimi anni.

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