Si lavora a pieno ritmo al Villaggio della Maratona di Roma

Dopo l’inaugurazione del 4 aprile 2019 alla presenza dell’Assessore Daniele Frongia e il coordinatore generale Fabio Martelli è iniziato l’afflusso delle migliaia di persone per ritirare i pettorali per partecipare domenica 7 Aprile alla XXV Acea Maratona Internazionale di Roma.

Fino alle ore 20.00 di sabato 6 aprile nell’Expo (allestito nel vecchio deposito Atac di via Tuscolana 179) è possibile ritirare sia i pettorali che i pacchi gara per la competitiva di 42 km e per la Stracittadina, e ci si potrà iscriversi alla non competitiva.

Durante i tre giorni dell’apertura dell’Expo potranno visitare gli stand e incontrare dei partner e ogni giorno si sono svolti eventi e intrattenimenti per tutti.

Sabato 6 aprile l’evento clou sarà, alle ore 14 presso l’Area Media dell’Expo, la conferenza stampa di presentazione dei top runner della XXV Acea Maratona Internazionale di Roma

All’appuntamento saranno presenti: tra gli uomini: Daniele Meucci, Abayneh Ayele Woldegiorgis, Dereje Tesfaye Gebrehiwot e tra le atlete: Laila Soufyane, Chekol Muluhabt Tsega, Kebede Megertu Alemu.