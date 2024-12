Sicurezza a Termini: maxi operazione dei Carabinieri per contrastare degrado e microcriminalità

La stazione Termini, cuore pulsante della mobilità romana, è tornata sotto i riflettori delle forze dell’ordine con un’imponente operazione dei Carabinieri per ripristinare sicurezza e decoro in uno dei luoghi più frequentati della Capitale.

Controlli rigorosi, denunce e sanzioni hanno scandito una giornata di interventi mirati, rafforzando la lotta contro microcriminalità e degrado urbano.

Violazioni e denunce: Il resoconto delle operazioni

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato quattro persone per violazione del D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), una misura emessa dal Questore per limitare la presenza di individui ritenuti pericolosi nelle zone urbane più sensibili.

Altri due soggetti sono stati deferiti per non aver rispettato il divieto di accesso ai locali pubblici, mentre cinque persone sono state multate con 100 euro ciascuna per aver violato il divieto di stazionamento nei pressi della stazione. A queste, è stato imposto un ordine di allontanamento valido per 48 ore.

Droga e Unità Cinofile

Grazie al prezioso supporto delle unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria, è stato identificato un giovane in possesso di una modica quantità di droga destinata all’uso personale.

Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura, confermando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fronte del contrasto agli stupefacenti.

Verifiche ai negozi: sanzioni per igiene e tracciabilità

Non solo persone e veicoli: sotto la lente dei Carabinieri sono finiti anche gli esercizi commerciali dell’area. Due attività hanno evidenziato gravi mancanze sul fronte dell’igiene, della tracciabilità dei prodotti e dell’adeguamento alle normative HACCP.

Per i titolari sono state comminate multe per un totale di 4mila euro, oltre a richiami per sanare le irregolarità riscontrate.

Imponenti Controlli su Strade e Veicoli

L’operazione ha coinvolto numerose squadre, tra cui il Gruppo Roma, il NAS e il NIL, che hanno permesso di identificare 256 persone e controllare 169 veicoli.

L’obiettivo era garantire non solo il rispetto delle norme, ma anche creare un ambiente più sicuro per cittadini e turisti che ogni giorno attraversano questa zona strategica di Roma.

