Sicurezza stradale alla Romanina, in corso i cantieri su via Petrocelli dopo la fiaccolata dei residenti

Via Biagio Petrocelli, con il suo interminabile rettilineo, è da anni il terrore dei residenti del Municipio VII. Qui, troppi incidenti, investimenti e scontri violenti hanno segnato la strada con storie di paura e tragedia. Una via che sembrava condannata a rimanere una delle più pericolose della periferia romana… fino a oggi.

Dopo anni di richieste inascoltate e silenzi istituzionali, nell’autunno 2023 i cittadini hanno detto basta: una fiaccolata toccante e decisa ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale, con uno slogan che è diventato un grido collettivo: “Investire nelle periferie, per non essere investiti.” Quel momento ha acceso la miccia di un cambiamento.

Il percorso non è stato semplice. Tra passaggi di competenze e ritardi burocratici, il progetto ha rischiato di arenarsi. Ma oggi, finalmente, i cantieri sono aperti, e via Petrocelli sta iniziando a trasformarsi. Lavori in corso per mettere in sicurezza due incroci chiave: quattro isole pedonali, nate per spezzare quel rettilineo che per troppo tempo ha fatto volare le auto a tutta velocità, diventano la promessa di attraversamenti più brevi e sicuri.

Il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, ci mette la faccia e la voce: “entro fine 2025 queste isole pedonali saranno pronte a salvare vite.”

Ma non è tutto: il quartiere vedrà nuovi marciapiedi in via del Ponte delle Sette Miglia, con 500mila euro di finanziamenti freschi, e attraversamenti luminosi per illuminare il cammino di chi cammina, soprattutto bambini e famiglie.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.