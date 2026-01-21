“Silenzi” di Massimo Sgrulletti a Palazzo Valentini

“Silenzi”, sa di ricerca, scavo, profondità e ascesi. Sa di momenti di solitudine e di attimi in comunicazione con se stessi e con il mondo. Sa di qualcuno che sa cogliere un’emozione attraverso un’immagine: una, singola, riflessa all’interno di una lente.

Grazie al supporto della Consigliera delegata al Patrimonio e Bilancio della di Città Metropolitana di Roma Capitale, On. Cristina Michetelli che ha contribuito alla concessione del patrocinio ed alla realizzazione nella parte logistica della mostra, l’autore, Massimo Sgrulletti, che a suo dire non fa della fotografia la sua professione storica ma è un fotografo nella sua visione e nella sua quotidianità, è riuscito ad esporre alcune delle sue opere che narrano e coinvolgono lo spettatore in attimi di…personali silenzi…

Durante l’inaugurazione, aperta a tutti coloro che vorranno intervenire saranno presenti anche Alex Mezzenga, direttore di Roma Fotografia, e di Giovanni Ierfone, giornalista del Corriere Nazionale ed esperto d’arte.

La mostra sarà aperta dal 26 gennaio al 6 febbraio 2026, presso la Sala della Pace a Palazzo Valentini.

