Il 10 marzo 2026 alle ore 18,30 al Teatro Hamlet in via Alberto da Giussano 13 (Pigneto): Simposio. La musica, il tempo, il ritmo sulla scena.
Presenta: Henos Palmisano
Interverranno:
I poeti: Aurora Fratini, Maurizio Rossi, Vincenzo Luciani
Michela Marconi (soprano)
Augusto Chiri (violoncello)
Gennaro Frezza (contrabbasso)
Con la partecipazione del prof. Rino Caputo e della giornalista Letizia Palmisano
Ingresso libero
Altre info nella locandina.
