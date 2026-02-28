Il 10 marzo 2026 alle ore 18,30 al Teatro Hamlet in via Alberto da Giussano 13 (Pigneto): Simposio. La musica, il tempo, il ritmo sulla scena.

Presenta: Henos Palmisano

I poeti: Aurora Fratini, Maurizio Rossi, Vincenzo Luciani

Michela Marconi (soprano)

Augusto Chiri (violoncello)

Gennaro Frezza (contrabbasso)

Con la partecipazione del prof. Rino Caputo e della giornalista Letizia Palmisano

Ingresso libero

Altre info nella locandina.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.