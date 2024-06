Sistema di prenotazione taxi automatizzato a Fiumicino: criticità e preoccupazioni tra i tassisti

A partire da marzo 2024, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ha implementato un sistema di prenotazione taxi automatizzato per snellire il processo ed eliminare la possibilità che i tassisti selezionino i passeggeri in base alla presunta redditività. Sebbene questa iniziativa miri a migliorare l’esperienza dei passeggeri e l’equità, ha suscitato critiche e sollevato preoccupazioni tra tassisti e sindacati.

Panoramica del sistema:

Il sistema assegna ai tassisti un numero progressivo all’ingresso nell’area di parcheggio designata. I passeggeri possono prenotare un taxi utilizzando i chioschi e ricevere un biglietto con il numero di licenza del taxi assegnato e la tariffa da pagare.

I tassisti devono rispettare rigorosamente l’ordine assegnato dal sistema di gestione automatico e sono limitati a un massimo di 5 minuti nelle aree di ritiro dei terminal. All’uscita dall’area di parcheggio, i taxi devono visualizzare il codice QR del passeggero.

Critiche e preoccupazioni:

I sindacati dei tassisti hanno espresso preoccupazioni sull’impatto del sistema sull’efficienza e sulla soddisfazione dei passeggeri. Sostengono che il processo di assegnazione automatizzata porta a ritardi e disagi per entrambi i passeggeri e i conducenti.

I passeggeri potrebbero dover affrontare tempi di attesa prolungati e i conducenti potrebbero subire tempi di attesa più lunghi, con potenziali ripercussioni sui loro guadagni.

Richieste sindacali:

In risposta a queste preoccupazioni, i sindacati dei tassisti hanno richiesto le seguenti azioni da Aeroporti di Roma (AdR), l’operatore aeroportuale:

Sospendere il sistema di assegnazione automatica dei taxi per accelerare il carico dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

per accelerare il carico dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa. Riaprire la seconda corsia di carico presso il Terminal 3 mantenendo il passaggio pedonale protetto.

mantenendo il passaggio pedonale protetto. Ripristinare il sistema di chiamata taxi 24 ore su 24 per un accesso ininterrotto dei passeggeri.

per un accesso ininterrotto dei passeggeri. Migliorare le condizioni di igiene e sanità nei bagni dell’area di parcheggio.

Conclusione:

Il sistema di prenotazione taxi automatizzato presso l’aeroporto di Fiumicino mira ad affrontare le preoccupazioni relative alle pratiche di selezione sleale dei passeggeri.

Tuttavia, l’implementazione del sistema ha sollevato dubbi sulla sua incidenza sull’efficienza e sull’esperienza dei passeggeri.

AdR dovrebbe considerare attentamente il feedback dei sindacati dei tassisti e dei passeggeri per valutare l’efficacia del sistema e apportare le necessarie modifiche per garantire un’esperienza fluida e soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

