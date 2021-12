Soddisfatto il “Comitato Rinascita di via Roberto Malatesta”

Il “Comitato Rinascita di via Roberto Malatesta” dopo l’incontro del 6 dicembre con i nuovi Amministratori del V Municipio ha espresso soddisfazione ed organizzerà una Festa per i bambini il 18 dicembre 2021 nell’atrio della Metro concesso dall’ATAC

La coordinatrice del Comitato Lia Lepri ha dichiarato: “L’obiettivo di ripristinare la centralità e la qualità della nostra strada è a buon punto. L’Arch. Daniela Parisi ha redatto per noi nel 2018 un progetto per ristrutturare completamente l’intera strada: Marciapiedi (rifacimento, panchine, cestini, Verde); parcheggi (area al centro strada, potature, reimpianti, piccole aiuole). manto stradale (rifacimento); piazze (sistemazione, panchine); Strade limitrofe: (sistemazione, risanamento, potature, reimpianti). Dopo averlo pubblicizzato, informato istituzioni, residenti, commercianti, il V Municipio dell’epoca ha gradito ma non raccolto il progetto complessivo proponendo un’esecuzione a tappe. Dopo svariate riunioni per informare, ascoltare proporre, finalmente si è arrivati al traguardo della prima tappa: stanziamento 180 mila euro per ombreggiare piazza Malatesta. La Nuova Giunta del V Municipio ci ha comunicato l’avvio dei lavori. Noi organizzeremo subito una Festa in piazza (nell’atrio della Metro), Ci sarà anche il rifacimento immediato dei marciapiedi attorno al giardino di Largo San Luca, sistemazione delle panchine e della seduta intono all’aiuola sopraelevata centrale”.

C’è l’impegno del Comitato a reperire nel volontariato chi possa occuparsi della pulizia, dell’innaffiamento, della cura del verde del giardino – come per gli altri – essendo il Municipio impossibilitato ad provvedervi per mancanza di fondi, di personale, di mezzi. Il Comitato si impegna a coinvolgere i commercianti della zona con i quali il Municipio realizzerà una convenzione. Questo vale anche per piazza Malatesta, Condottieri, via degli Ubertini. Ma occorre la partecipazione attiva anche degli abitanti, dei frequentatori, dei passanti, questione sulla quale il Comitato promuoverà nei prossimi mesi iniziative specifiche.

Inoltre il Presidente del Municipio ha informato la delegazione – (presenti le OO.SS. Coco e Ricci; Fulvia Di Biagio per gli abitanti oltre a Lia Lepri e per il Municipio: il Presidente, la Vice Presidente, gli Assessori ai Lavori Pubblici ed all’Ambiente, il Presidente della Commissione Municipale al Commercio) – di voler sistemare, come richiesto, anche il giardino di Piazza dei Condottieri per l’inizio del prossimo anno, del quale saranno a suo tempo potati i platani, sarà messa in sicurezza la recinzione, saranno aumentate le panchine, rivista la dimensione del grande dosso che riduce troppo il giardino ed esaminata una possibile soluzione per risolvere la pesante polverosità della pavimentazione del giardino stesso.

“Anche qui vi sarà il problema della cura, della pulizia, insomma della partecipazione dei cittadini, dei commercianti, degli utenti che, soprattutto in un momento come questo, sono certa – afferma Lia Lepri – che collaboreranno per far cambiare volto al nostro quartiere. Infine per quando riguarda Via degli Ubertini, nella quale avevamo proposto di istituire un’area attrezzata giochi bambini ovviamente recintata e sicura, e nel fondo un’area cani anch’essa chiusa secondo le norme, il Presidente ha informato che a giugno scade l’assegnazione in convenzione col sottostante garage per cui l’area tornerà in pieno possesso del V Municipio. In linea di massima hanno espresso consenso con la nostra proposta. Ci rivedremo più in là per discuterne nel merito. Siamo molto contenti e gratificati di questo incontro. Possiamo andare avanti con la convinzione che il nostro lavoro non è inutile, se vi sono orecchie attente. Abbiamo riferito al Comitato e tutti hanno espresso la loro soddisfazione”.

Questo il giudizio di Lia Lepri, Coordinatrice del Comitato Rinascita Malatesta il quale sabato 18 dicembre dalle ore 16 alle ore 20 svolgerà una iniziativa festosa per il Natale e per celebrare finalmente la nascita dell’ombreggiatura in piazza Malatesta. Il Comitato ha chiesto anche di far realizzare all’ATAC al capolinea dell’81 una pensilina indispensabile soprattutto quando piove, ma anche d’estate