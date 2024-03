Sold out del Gruppo Storico Romano

A proposito dell’evento dell’8 marzo 2024 “La Prima Voce, Ortensia e l’eredità della sua oratoria” di cui abbiamo dato notizia, il Gruppo Storico Romano informa: “Siamo sopraffatti dalla straordinaria partecipazione e dall’entusiasmo a questo evento che, a ragione, è da ritenersi unico. Della risposta che è stata travolgente siamo pieni di gioia e gratitudine. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno dimostrato interesse e affetto per questa iniziativa. A malincuore dobbiamo informare che i biglietti gratuiti distribuiti dall’ente Parco Archeologico del Colosseo per assistere all’evento sono andati esauriti in pochi minuti. Ma non disperate perché l’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Parco Archeologico Del Colosseo. Quindi, anche se non avete avuto la possibilità di ottenere un biglietto, sarà comunque possibile seguire tutte le emozioni e gli interventi speciali direttamente dal proprio dispositivo. È un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano essere parte di questa straordinaria esperienza”.

“Rimanete sintonizzati – conclude il Gruppo Storico Romano – sulla nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti e le informazioni su come partecipare allo streaming dell’evento! Non vediamo l’ora di condividere questo momento indimenticabile con voi! Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra passione. Ci vediamo presto”

