Sole, stelle e pianeti al parco delle Valli evento gratuito di astronomia

Un emozionante evento astronomico gratuito per il pubblico: l’osservazione al telescopio di Sole, Luna e stelle dal pomeriggio alla sera di sabato 22 giugno al Parco delle Valli, grazie alla collaborazione tra Accademia Delle Stelle – Astronomia e Gli Amici di Conca d’Oro – APS.

In occasione dell’evento, molti telescopi saranno allestiti dall’Accademia delle Stelle per far osservare gratuitamente al pubblico, adulti e bambini, le meraviglie del cielo: di giorno osserveremo il Sole attraverso appositi telescopi solare, e, più tardi, gli strumenti saranno puntati sulla Luna e sulle stelle.

Durante la serata, l’astrofisico Paolo Colona terrà anche una “guida al cielo” attraverso la quale tutti impareranno a riconoscere stelle, pianeti e costellazioni e ne scopriranno alcuni segreti.

DOVE: saremo nel Parco delle Valli, ingresso è da via Conca D’Oro 169.

QUANDO: sabato 22 giugno dalle 17 alle 22.

E. M.