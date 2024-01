Somministravano alcolici in vetro nei pressi dell’Olimpico: Denunciati

Diversi i controlli amministrativi eseguiti dalla Polizia locale di Roma Capitale nella giornata interessata dal derby Lazio-Roma di Coppa Italia, dove hanno portato alla denuncia del titolare e di un commesso di un negozio di alimentari per aver violato l’ordinanza che vietava la vendita di bevande in contenitori in vetro.

È successo nel pre partita della gara di Coppa Italia tra Lazio e Roma di Mercoledì 10 gennaio 2024. Ad essere sorpresi dagli agenti sono stati il commesso ed il titolare di un negozio di piazza Mancini, che avevano appena venduto due bottiglie in vetro di birra violando così l’ordinanza del Prefetto di Roma che vietava la vendita di tali contenitori tre ore prima dell’inizio del match.

Per tale comportamento i 2 sono stati denunciati. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.