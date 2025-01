Sosta selvaggia a San Saba, il Municipio installerà una rotatoria

Uno spartitraffico trasformato quotidianamente in un parcheggio selvaggio. Con la conseguenza che i mezzi pubblici in transito su via di San Saba rimangono costantemente incastrati. E’ questa la situazione che si crea giornalmente in via San Saba, all’altezza di piazza Gian Lorenzo Bernini.

A nulla serve la segnalazione orizzontale dello spartitraffico, costantemente invaso da mezzi (come in foto), motivo per cui l’aula consiliare del I Municipio ha approvato all’unanimità una proposta progettuale per la realizzazione di una rotatoria, con la consapevolezza che la vernice dello spartitraffico non è un deterrente sufficiente per l’inciviltà degli automobilisti.

Daniela Spinaci, capogruppo PD, che ha presentato la proposta in aula, ha infatti detto: “Quello spazio viene usato come parcheggio da auto e scooter che, così facendo, ostruiscono il passaggio dei bus, come quelli della linea 715 che spesso, proprio per i veicoli parcheggiati in maniera irregolare, sono rimasti incagliati“.

In attesa della rotatoria dovrebbero essere installate delle fioriere provvisorie al perimetro della segnaletica di spartitraffico già presente, allo scopo di impedire la sosta con una barriera che manterrebbe anche un certo decoro estetico della piazza. Fioriere che costituirebbero, inoltre, un’alternativa ai new jersey provvisori, strutture indubbiamente efficaci per impedire la sosta ma che renderebbero più brutta la piazzetta. Col rischio, oltretutto, di rimanere in pianta stabile, come già lamentato dai consiglieri dello stesso municipio per viale Manzoni, dove gli spartitraffico di cemento sono stati “messi provvisoriamente” nel 2013 ma, a 12 anni di distanza, si trovano ancora saldamente lì.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.