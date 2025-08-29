Spari a Ostia: uomo ferito in strada, trova riparo in una farmacia. E’ il secondo agguato in pochi giorni

Ancora sangue a Ostia. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, intorno alle 17.40, un uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola in viale Vasco de Gama.

Il proiettile lo ha ferito a un polpaccio: zoppicante e sotto choc, ha cercato rifugio all’interno di una farmacia, dove è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi.

Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Sul posto la polizia di Stato, che ha immediatamente avviato le indagini.

L’agguato porta la firma di una stagione di violenza che da settimane tiene Ostia sotto assedio. Solo pochi giorni fa, il 20 agosto, sempre in viale Vasco de Gama, un imprenditore sessantenne era rimasto ferito all’inguine da un colpo di pistola esploso nell’androne di un palazzo. Anche in quel caso, la vittima era stata accompagnata al Grassi, fortunatamente fuori pericolo.

E la cronaca di quest’estate non si ferma qui. Quartiere dopo quartiere, Ostia è stata scossa da un’escalation di episodi criminali: bombe carta fatte esplodere tra condomini e cassonetti, incendi che hanno divorato auto, motorini e persino un rimessaggio di barche, pestaggi brutali come quello dell’uomo abbandonato in un carrello della spesa con la scritta “infame” sul petto.

A inizio stagione, un attentato incendiario aveva colpito la palestra di boxe Di Napoli, simbolo del territorio. Poi ancora ordigni rudimentali lanciati sotto le auto e molotov scagliate contro un ristorante.

Un filo rosso che intreccia fuoco, violenza e regolamenti di conti, rendendo sempre più tesa la quotidianità sul litorale romano. Adesso toccherà agli investigatori capire se anche questo nuovo episodio sia parte di una guerra sotterranea che sembra non voler dare tregua a Ostia.

