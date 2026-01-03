“Spera di notte” di Francesca Senàtore al Pentatonic

Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic”, in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, domenica 11 gennaio 2026, dalle 16,30 alle 18,30*

Incontro con Francesca Senàtore e presentazione del suo libro Spera di notte (L’Altracittà 2025)

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

IL LIBRO

Il romanzo Spera di notte di Francesca Senàtore racconta il percorso di formazione di quattro ragazzi nel corso del primo ventennio del Novecento. Le loro vite, le loro speranze, le loro delusioni si intrecciano con la grande storia italiana e si evolvono attraverso una fitta rete di relazioni. Storia e memoria, musica e poesia vi trovano ampio spazio.

L’AUTRICE

Francesca Senàtore, nata a Cosenza, vive e lavora a Roma da vent’anni. Laureata in Lettere Antiche all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ha sempre coltivato la passione per il teatro e per la musica, oltre che per la scrittura. Autrice di spettacoli teatrali e musical per ragazzi, autrice di testi musicali, racconti e poesie, attualmente insegna Italiano, Latino e Greco in un liceo classico romano. Nel 2016 fonda il trio vocale ‘Amaranta’, attualmente attivo, che esplora sonorità mediterranee in un repertorio vario e raffinato.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2026 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

