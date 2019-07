Spiaggia Tiberis: “Area degradata, ennesimo flop dell’Amministrazione Raggi”

“Chi non ricorda la spiaggia Tiberis, che secondo l’Amministrazione Raggi doveva essere il primo lido sul Tevere della Capitale, realizzato all’altezza di Ponte Marconi? L’intervento serviva a valorizzare una parte di fiume degradata ma si è rivelato subito un disastro. I soliti interventi nostrani realizzati “alla buona”, che volevano competere con quelli messi in campo da altre capitali europee, ma che da noi si è rivelato da subito sciatto e approssimativo, ovvero il solito mediocre risultato della Giunta Raggi che offende i cittadini romani costretti peraltro a subire sprechi di denaro pubblico. A distanza di un anno cosa rimane di questa mostruosità? Soltanto degrado, tra rifiuti, transenne pericolanti, distese di erba incolta e topi tanti topi. Una spiaggia che possiamo definire “fantasma” e che forse aprirà a stagione inoltrata, si parla del mese di agosto, perché l’Amministrazione pentastellata cerca ancora sponsor per finanziare l’opera per la fornitura e posa in opera di strutture amovibili.

“L’avviso pubblico dell’Ufficio di scopo “Speciale Tevere” è partito soltanto il 13 luglio, viene quindi da chiedersi visti i tempi stretti, come il Comune intenda muoversi visto che siamo già a stagione inoltrata e ci sono soltanto un paio di settimane per analizzare, scegliere e rendere operativa la proposta di sponsorizzazione che, speriamo, non coinvolga nuovamente Zorro, il nomade che pare lì sia di casa. Come dire, l’ennesimo flop è servito”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.