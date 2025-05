Spinaceto, consegnate le prime chiavi dell’housing sociale: 15 famiglie pronte a ricominciare

Un portone che si apre, una chiave che gira nella serratura, un sorriso che si affaccia. A Spinaceto si apre una nuova stagione per quindici famiglie, giovani e spesso in difficoltà, che da questa settimana hanno finalmente un tetto sicuro e dignitoso sopra la testa.

Succede in via Angelo Sante Bastiani, nel cuore del piano di zona A5, dove due palazzine abbandonate sono tornate a vivere grazie al progetto di housing sociale promosso dal Comune di Roma.

A febbraio l’assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative aveva lanciato un bando: 15 alloggi riservati a nuclei under 35, fuori dai parametri per le case popolari ma troppo stretti per reggere i prezzi del mercato. Una terra di mezzo, troppo spesso dimenticata.

Oggi, a due mesi dalla chiusura dell’avviso pubblico, le chiavi iniziano a passare di mano. Quindici appartamenti, tra gli 80 e i 90 metri quadri, a canone calmierato – circa 500 euro al mese – vengono consegnati alle famiglie che ne hanno diritto.

Su 47 domande ricevute, 25 arrivano da genitori soli, donne e uomini che tirano avanti da soli figli piccoli, redditi instabili e sogni più grandi della realtà.

Come una mamma ucraina con due bambini, che entrerà in casa la prossima settimana. O alcuni rifugiati siriani, che a Spinaceto trovano, finalmente, un nuovo punto di partenza.

La graduatoria resterà valida per i prossimi due anni, pronta a coprire eventuali nuovi alloggi nel medesimo complesso. Un piccolo segnale, ma concreto.

“Cominciamo a dare risposte a quella fascia di popolazione spesso dimenticata: giovani coppie, madri e padri single, esclusi sia dall’edilizia popolare che dal mercato libero“, ha commentato Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio in quota Pd. “È un impegno che abbiamo preso e che oggi diventa realtà”.

