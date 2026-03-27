Sport in periferia, rivoluzione da 5 milioni: rinascono i centri di Torre Spaccata e Settecamini

Il countdown per la rinascita dello sport di base nei quadranti est e sud-est di Roma è ufficialmente iniziato. La Giunta capitolina, su proposta dell’Assessorato ai Grandi Eventi e Sport, ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione totale di due simboli del degrado urbano: l’impianto di Piscine di Torre Spaccata e quello di via di Casal Bianco a Settecamini.

L’operazione, finanziata grazie al fondo “Sport e Periferie” integrato da risorse comunali, prevede un investimento complessivo superiore ai 5 milioni di euro.

L’obiettivo è ambizioso: aprire i cancelli ai primi atleti tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Settecamini: arriva la prima piscina pubblica

La notizia più attesa riguarda il quadrante di via di Casal Bianco. Qui sorgerà l’unica piscina comunale del territorio, colmando un vuoto storico per i residenti.

Ma il centro non sarà solo nuoto: la struttura sarà attrezzata per ospitare competizioni agonistiche e amatoriali di calcetto, tennis, badminton, pickleball e beach volley. Un polo multidisciplinare pensato per diventare il cuore pulsante del quartiere.

Torre Spaccata: padel, basket e parkour

Nel VII Municipio, l’intervento su viale Bruno Pelizzi trasformerà un’area da anni in stato di abbandono in un hub moderno.

Il progetto prevede:

Un nuovo campo da calcetto;

Due campi da tennis e cinque campi da padel;

Una struttura polivalente per basket e pallavolo;

Un’area dedicata al parkour e spogliatoi completamente ristrutturati.

Sostenibilità e inclusione

Entrambi i progetti seguono una linea comune: l’abbattimento totale delle barriere architettoniche per garantire lo sport a tutti e l’efficientamento energetico.

Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici, le strutture produrranno energia pulita, riducendo i costi di gestione e l’impatto ambientale.

“Questi impianti sono fondamentali per contrastare il disagio giovanile e la criminalità” ha spiegato l’assessore Alessandro Onorato. “Dopo anni di assemblee pubbliche e iniziative di pulizia con i volontari di Retake, passiamo dalle parole ai fatti. Migliaia di bambini potranno fare sport a tariffe calmierate in strutture sicure e moderne”.

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