Sport in periferia, rivoluzione da 5 milioni: rinascono i centri di Torre Spaccata e Settecamini
Approvati i progetti per il recupero degli impianti di viale Pelizzi e via di Casal Bianco. Tra le novità: la prima piscina comunale a Settecamini, campi da padel e aree parkour
Il countdown per la rinascita dello sport di base nei quadranti est e sud-est di Roma è ufficialmente iniziato. La Giunta capitolina, su proposta dell’Assessorato ai Grandi Eventi e Sport, ha dato il via libera ai progetti di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione totale di due simboli del degrado urbano: l’impianto di Piscine di Torre Spaccata e quello di via di Casal Bianco a Settecamini.
L’operazione, finanziata grazie al fondo “Sport e Periferie” integrato da risorse comunali, prevede un investimento complessivo superiore ai 5 milioni di euro.
L’obiettivo è ambizioso: aprire i cancelli ai primi atleti tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
Settecamini: arriva la prima piscina pubblica
La notizia più attesa riguarda il quadrante di via di Casal Bianco. Qui sorgerà l’unica piscina comunale del territorio, colmando un vuoto storico per i residenti.
Ma il centro non sarà solo nuoto: la struttura sarà attrezzata per ospitare competizioni agonistiche e amatoriali di calcetto, tennis, badminton, pickleball e beach volley. Un polo multidisciplinare pensato per diventare il cuore pulsante del quartiere.
Torre Spaccata: padel, basket e parkour
Nel VII Municipio, l’intervento su viale Bruno Pelizzi trasformerà un’area da anni in stato di abbandono in un hub moderno.
Il progetto prevede:
Un nuovo campo da calcetto;
Due campi da tennis e cinque campi da padel;
Una struttura polivalente per basket e pallavolo;
Un’area dedicata al parkour e spogliatoi completamente ristrutturati.
Sostenibilità e inclusione
Entrambi i progetti seguono una linea comune: l’abbattimento totale delle barriere architettoniche per garantire lo sport a tutti e l’efficientamento energetico.
Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici, le strutture produrranno energia pulita, riducendo i costi di gestione e l’impatto ambientale.
“Questi impianti sono fondamentali per contrastare il disagio giovanile e la criminalità” ha spiegato l’assessore Alessandro Onorato. “Dopo anni di assemblee pubbliche e iniziative di pulizia con i volontari di Retake, passiamo dalle parole ai fatti. Migliaia di bambini potranno fare sport a tariffe calmierate in strutture sicure e moderne”.
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