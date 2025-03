Spunta una nuova “antenna totem” a Prati: esplode la protesta dei residenti

Roma si ritrova ancora una volta a fare i conti con l’impatto delle nuove “antenne totem”, strutture progettate per nascondere le stazioni radio base, ma che finiscono per diventare elementi ingombranti nel paesaggio urbano.

Dopo le polemiche esplose per il parallelepipedo del Celio, un’altra struttura simile è stata installata in via Monte Santo, nel quartiere Prati. E, come già accaduto, la reazione dei cittadini non si è fatta attendere.

Da soluzione a problema: il caso delle antenne camuffate

L’idea alla base di questi manufatti è quella di “mitigare” l’impatto visivo delle antenne installate sui tetti degli edifici.

Tuttavia, per molti residenti, il risultato è esattamente l’opposto: invece di “scomparire”, queste strutture finiscono per dominare il panorama, risultando perfino più evidenti di un’antenna a vista.

Se nel caso del Celio il problema era legato alla sua collocazione in un’area tutelata dall’UNESCO, via Monte Santo non rientra in una zona con vincoli simili.

Ma il consigliere municipale Renato Sartini (lista civica Gualtieri) sottolinea un altro aspetto fondamentale: chi protegge il paesaggio romano dalla proliferazione incontrollata di questi impianti?

“La questione non riguarda solo i siti storici protetti – ha dichiarato Sartini – ma anche il rispetto del contesto urbano nel suo complesso. Chi tutela il panorama unico di Roma e la vista mozzafiato della Riserva Naturale Regionale di Monte Mario? Da giorni ricevo segnalazioni da cittadini preoccupati per questa nuova antenna. È inaccettabile che spuntino ovunque queste ‘ciminiere’ che riflettono la luce del sole e spezzano la skyline della città”.

L’appello per fermare le nuove installazioni

Di fronte all’indignazione crescente, Sartini ha lanciato un appello diretto al sindaco Roberto Gualtieri, alla presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e agli assessori competenti, chiedendo un intervento immediato per vietare ulteriori installazioni di antenne totem e valutare la rimozione di quelle già presenti.

La battaglia, però, non è solo politica. Già a febbraio, durante un’assemblea pubblica nel quartiere San Saba, i comitati cittadini hanno chiesto ufficialmente una modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

Il motivo? L’assenza di un Piano Territoriale di Localizzazione sta trasformando la città in una giungla di installazioni, con torri e parallelepipedi che spuntano senza una reale pianificazione.

Una protesta che non si spegne

Se il caso del Celio aveva acceso i riflettori su un problema spesso ignorato, l’antenna di via Monte Santo dimostra che la questione è tutt’altro che risolta.

E mentre le richieste di un intervento normativo si fanno sempre più pressanti, i residenti sono pronti a dare battaglia per difendere il volto autentico di Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.