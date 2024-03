Square Centrale viale Togliatti da parcheggio a discarica da bonificare

Assistendo allo sgombero e alla bonifica parziale di una parte dello square centrale di viale Palmiro Togliatti nel tratto che va da via Prenestina a quasi dinanzi lo stabilimento del Centro Carni mi sono tornate in mente tutte le persone che lavorarono, investirono e si assunsero la responsabilità per strappare quelle poche migliaia di metri quadri di terreno ad un livello di degrado indicibile, trasformandolo in parcheggio a servizio del Mercato di Porta Portese Est.

Per risollevare dall’estremo degrado l’amica Marisa moglie dell’indimenticato Antonio Colace detto Tonino lavorò ed investì in prima persona per dotare il Mercato domenicale di piazza Pino Pascali di un’area a parcheggio con tanto di servizio di vigilanza e toilette seppure composta da una batteria di WC chimici.

Impossibile poi non ricordare l’opera del presidente dell’allora municipio VII, dott. Stefano Tozzi (a cui si deve anche la trasformazione del vecchio mercato coperto del Quarticciolo in Teatro Biblioteca Quarticciolo), il direttore dott. Enzo Bernardi e l’Arch. Stefano Mastrangelo Direttore del Dipartimento X Politiche Ambientali e Agricole del Comune di Roma.

Per venire incontro alle esigenze del mercato domenicale Porta Portese est costituito da oltre 500 esercenti e con migliaia di visitatori e centinaia di automobili gli estensori dell’accordo non pensarono anche al decoro e alla sicurezza di una delle arterie tangenziali più trafficate di Roma e che tra non molto, se tutto andrà per il verso giusto, al posto dei quintali di immondizia e rifiuti rimossi nella mattinata del 27 marzo, vedrà correre una coppia parallela di binari percorsi da moderni e comodi tram.

Come sempre vedremo e riferiremo.

