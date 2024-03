Bonifica nello square centrale di viale Palmiro Togliatti

“Due i quartieri interessati, quelli di Casale Prampolini e Casale Rosso, facenti parte del Municipio Roma V, separati dal viale Palmiro Togliatti, che si può percorrere a doppio senso di marcia.

Questa mattina ci troviamo tra i due sensi di marcia, nello square centrale che a breve sarà teatro di una grande e proficua rivoluzione, infatti proprio li nel mezzo verrà costruita la Tramvia che da Ponte Mammolo porterà a Subaugusta… però…

Purtroppo ormai da troppi anni questo spazio, ciclicamente è tenuto in ostaggio dall’illegalità, che si manifesta attraverso fenomeni come discariche abusive, spaccio, prostituzione che come un giogo,

opprimono i cittadini che vivono soprattuto i quartieri di Casale Rosso e di Casale Prampolini, ma anche tutti i ragazzi che frequentano l’I.I.S. Giorgi – Woolf ed i semplici cittadini che si fermano a fare spesa presso il supermercato Esselunga”.

Così in un comunicato Emiliano Orlandi presidente Commissione Politiche Sociali del V Municipio.

“Per tutto il tempo dell’attuale consiliatura – prosegue la Nota – il Presidente Caliste si è quotidianamente speso attraverso, incontri, appelli e riunioni con le varie forze dell’ordine, oggi siamo qui insieme alle varie forze di polizia… per compiere un’azione di smantellamento delle varie costruzioni che sono state “edificate” simbolo del disagio e dell’illegalità, che vanno sempre combattute permettendo ai cittadini di vivere in quartieri più sicuri e dove fenomeni come degrado, spaccio e prostituzione siano combattuti quotidianamente.

Grazie all’intervento dei gruppi NAE, gruppo polizia giudiziaria, gruppo di polizia stradale, Ama, Protezione civile sapientemente coordinati dal Comandante Esposito, l’intervento ha avuto un davero ottimo risultato ripristinando decoro e legalità”.

Nell’operazione era presente anche la Sala Operativa Sociale.

