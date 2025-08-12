Stadio della Roma, diffusa la relazione sul Bosco di Pietralata: “Scarso valore ambientale, si va avanti”

Il bosco di Pietralata esiste. Non era un’invenzione dei residenti contrari al nuovo stadio, e un agronomo incaricato dal Comune di Roma ne ha certificato la presenza. Ma la sua sorte è già segnata: per gli esperti, quel verde ha scarso valore naturalistico. Gli alberi possono essere abbattuti e rimpiazzati altrove.

A mettere nero su bianco la valutazione è Mauro Uniformi, presidente nazionale dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali.

La sua analisi individua circa 7mila metri quadrati di vegetazione, oltre la soglia di legge per essere considerata area boscata. Ma il verdetto è impietoso: un ex frutteto abbandonato, invaso da specie infestanti e con pochi esemplari autoctoni, incastonato in un’area degradata e già ampiamente urbanizzata.

Per il Campidoglio, la strada è libera: abbattimenti possibili, a patto di compensare con nuove piantumazioni di pari estensione in luoghi più idonei, con alberi di qualità superiore. Una promessa che l’amministrazione capitolina assicura di voler mantenere.

Non si sono fatti attendere i commenti. Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha salutato la relazione come la fine di “un’altra pantomima”: “L’analisi certifica che si tratta di vegetazione infestante, proveniente da terreni agricoli abbandonati. Ora basta strumentalizzazioni, i fatti parlano chiaro: si va avanti”.

Per chi sperava che quel bosco fosse l’ultimo baluardo contro le ruspe, il responso è amaro.

Lo stadio può procedere, e il verde di Pietralata potrebbe presto diventare solo un triste ricordo.

