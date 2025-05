Stadio della Roma, Il progetto parte con le motoseghe: è scontro tra Comune e comitati

È iniziato tutto nella mattinata di lunedì 19 maggio. In silenzio, ma non troppo. Il rumore delle motoseghe ha rotto la quiete del cosiddetto “bosco di Pietralata”, quell’area verde che molti cittadini del quartiere consideravano ormai un rifugio urbano.

Al suo posto, se tutto andrà come previsto, sorgerà il nuovo stadio della Roma. Ma prima che il calcio metta piede in quel quadrante, c’è da fare spazio. E scavare.

Le operazioni di abbattimento, autorizzate da Roma Capitale, hanno acceso subito le polemiche. I comitati ‘No Stadio’ parlano di tagli illegittimi, di analisi ambientali incomplete e, soprattutto, di una decisione presa troppo in fretta, nel periodo più delicato per la nidificazione degli uccelli.

“È un atto scellerato” denuncia Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Gli ornitologi del Comune avevano chiesto di aspettare. Non è stato fatto”.

Tra alberi e archeologia, i cittadini protestano

Il taglio degli alberi, spiega il Comune, è un passaggio necessario per gli scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza. Prima di dare il via libera al progetto definitivo dello stadio, bisogna capire cosa nasconde il sottosuolo.

Già si parla di una cisterna romana che sarà “inglobata” nel nuovo impianto, ma nessuno può dire con certezza cos’altro emergerà dalla terra di Pietralata.

Intanto, sopra quel suolo, la protesta è scoppiata. Durante un sit-in di cittadini e associazioni, la tensione è salita: i vigili urbani sono intervenuti, identificando alcuni manifestanti.

Il presidente dell’Arci Lazio, Vito Scalisi, sarebbe stato anche strattonato. “Possibile che il Comune non riesca a controllare i propri operatori?” si chiedono i presenti. La scena ha spinto qualcuno a chiamare la polizia “per essere difeso dai vigili”.

Il Comune si difende: “Tutto regolare”

L’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha cercato di riportare la calma: “Le operazioni sono state eseguite solo in aree dove non sono presenti zone boscate. Siamo nel pieno rispetto delle norme, in piena trasparenza”.

Roma Capitale, assicura, ha agito secondo una deroga al regolamento del verde prevista in caso di necessità edilizie o di pubblica utilità. Ma per i comitati, quei titoli edilizi ancora non esistono, e senza un progetto definitivo, tagliare alberi è un abuso.

Veloccia promette che gli alberi abbattuti saranno ripiantati in egual numero, con specie compatibili all’ambiente della zona. Ma non basta a spegnere il fuoco della protesta.

Il futuro dello stadio e il presente di chi lo vive

Nel frattempo, il progetto del nuovo stadio della Roma prosegue il suo cammino. L’opera, attesa da anni dai tifosi giallorossi, si intreccia ora con una ferita aperta nel tessuto urbano e sociale della città.

Da una parte la voglia di modernità, dall’altra il senso di perdita per un’area verde che, per molti, era diventata più che uno spazio: un simbolo.

“Non resteremo a guardare” promettono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che accusano la giunta Gualtieri di “anteporre gli interessi privati al benessere pubblico”.

E con l’estate alle porte e le temperature in salita, il taglio del verde in una delle zone più urbanizzate della Capitale suona per molti come una contraddizione insostenibile.

