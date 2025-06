Stazione Nomentana: parcheggio in riqualificazione, via alla bonifica

Un parcheggio che cambia volto. A Sacco Pastore-Espero sono in corso importanti lavori di riqualificazione dell’area di scambio alla stazione Nomentana, punto nevralgico per tanti pendolari della Capitale.

Un progetto che mira non solo a rendere lo spazio più decoroso, ma anche a migliorare la fruibilità, la sicurezza e la vivibilità dell’intera zona.

L’intervento riguarda principalmente il rifacimento del manto stradale e un aumento del numero di stalli tariffati, per offrire maggiori opportunità di sosta a chi ogni giorno si muove tra periferia e centro. Ma non solo.

I lavori includono anche il recupero dei percorsi pedonali, oggi inaccessibili, e, in una seconda fase, la creazione di un nuovo camminamento e l’adeguamento dell’accessibilità dell’area.

A completare l’opera, anche la sistemazione della scala che collega il parcheggio al vicino Ponte delle Valli: un nodo di passaggio importante per i residenti e per chi utilizza i mezzi pubblici. Sul fronte della sicurezza, si lavora per riattivare i sistemi di videosorveglianza già presenti ma inattivi da tempo.

“Dopo una prima bonifica dell’area, stiamo intervenendo su più fronti per restituire ai cittadini un luogo sicuro, ordinato e funzionale – ha dichiarato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne –. Questi interventi fanno parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana per l’intero quadrante”.

Intanto, sempre nel territorio di Montesacro, è ripartita anche l’installazione delle barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria, dopo un’intensa interlocuzione con RFI e Italferr.

A breve, verranno riconsegnate alla cittadinanza anche le aree oggi occupate dai cantieri, comprese quelle lungo via Val d’Aosta, dove torneranno la pista ciclabile e nuovi stalli per auto.

“Un’azione di riqualificazione globale – ha concluso Marchionne – che migliora concretamente la qualità della vita dei residenti e rafforza la rete della mobilità sostenibile nel nostro quartiere”.

