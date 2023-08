Stazione Tiburtina, a breve 100 alberature in vaso e oltre 700 arbusti

Previste a breve nuove alberature in vaso nel piazzale antistante alla Stazione Tiburtina.

Lo comunica l’Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini che specifica che sotto l’area interessata dai lavori è presente un basamento di circa un metro di cemento – risalente ai tempi della costruzione – che impedisce l’attecchimento degli alberi. Sotto sua indicazione, il progetto originario è stato tuttavia rivisto prevedendo l’impianto di circa 100 nuove alberature tra aceri campestri lecci, platani, jacarande, paulonie e oltre 700 arbusti tra cui la ginestra, punica granatum e mirto.

Per rendere lo spazio pubblico ancora più fruibile, saranno inseriti arredi per sedersi e piante in vaso utilizzando, come già accade nella città di Barcellona, la cosiddetta urbanistica tattica.

Nel mese di luglio il Sindaco Gualtieri e l’Assessore Segnalini avevano effettuato un sopralluogo sull’area dei lavori proprio per illustrare i dettagli del progetto.