Stefano Giaccio: la mia esperienza nell’Associazione Diplomatici

Sono Stefano Giaccio già, candidato a Consigliere Municipale IX all’elezioni amministrative 2021.

Volevo raccontarvi la mia esperienza nell’Associazione Diplomatici, la quale ha anche, lo status consultivo presso, il Consiglio Economico e Sociale ECOSOC ) dell’ONU.

Tutto è cominciato nel mese di Ottobre dell’anno scorso dopo, un lungo processo partito da una selezione con un colloquio completamente in inglese sulle tematiche di attualità come, sul cambiamento climatico, sono stato selezionato tra i settecento migliori studenti provenienti da tutte le università del Mondo per una simulazione come, Ambasciatore alle Nazioni Unite.

Dopo aver ottenuto una borsa di studio da parte dell’Associazione dal valore di mille euro e aver frequentato un lungo corso di preparazione sono partito per gli Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi e Dubai.

L’esperienza vera e propria si è svolta all’università di New York ad Abu Dhabi e successivamente l’ultima parte del programma è stato a Dubai.

Ogni studente rappresentava un Paese diverso da quello di provenienza, a me è stato assegnato il Paese dell’Irlanda.

La mia esperienza è stata molto positiva e stimolante avendo fin da piccolo vissuto in realtà internazionali in Europa ma, la parte più inaspettata è stata quella di vincerla questa esperienza risultando come, Migliore Delegazione e migliore Ambasciatore Delegato rispetto agli altri settecento studenti riconosciuti con due attestati più un terzo di partecipazione e con la cerimonia di chiusura, che ogni anno coinvolge personalità di spicco nel campo della politica, dell’economia e come, nel mio caso dello sport con l’ex calciatore della Nazionale Italiana e Campione del Mondo nel Mondiale 1982 Marco Tardelli con cui, non ho perso occasione a scattare una foto ricordo con lui.

Ormai, molte persone e amici, mi chiamano Ambasciatore.

