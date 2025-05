Stop ai camper in piazza Sirio: Ostia dice basta ai parcheggi selvaggi sul lungomare

Niente più camper né roulotte a occupare stabilmente piazza Sirio. Da lunedì 26 maggio entra ufficialmente in vigore il divieto di sosta per gli autocaravan in una delle piazze più strategiche del litorale romano.

L’area, affacciata sul lungomare Duilio e a due passi da alcune delle spiagge più amate di Ostia – come il Belsito, il Capanno e il Curvone – torna così a disposizione esclusiva di auto, motocicli e ciclomotori.

Una piccola rivoluzione per residenti e bagnanti, stanchi di lottare ogni estate con la penuria di parcheggi, spesso saturati da camper lasciati in sosta per giorni – se non settimane.

Un uso “improprio” dello spazio pubblico che, come sottolinea il presidente della commissione mobilità del Municipio X, Leonardo Di Matteo, ha finito per “minare il decoro e l’attrattiva turistica dell’area”. “Una situazione che si trascinava da decenni e che ora trova finalmente una soluzione concreta – ha dichiarato Di Matteo – La piazza, a ridosso di edifici e giardini storici, merita di essere valorizzata e riconsegnata alla cittadinanza e ai visitatori in cerca di un parcheggio per godersi il mare”.

Il cordolo interno di piazza Sirio, finora rifugio di fatto per la sosta prolungata di camperisti, si trasforma così in un’area destinata esclusivamente alla mobilità leggera e al turismo giornaliero. Una decisione maturata anche alla luce dell’aumento dei flussi verso il litorale con l’arrivo della stagione estiva.

E non è finita qui: il Municipio guarda avanti. Il prossimo 30 maggio è in calendario una nuova commissione mobilità, che potrebbe estendere lo stesso provvedimento anche al vicino piazzale Magellano, altro nodo caldo della sosta selvaggia sul lungomare di levante.

