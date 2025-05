Stop alle chiusure “a sorpresa” di Villa Pamphilj: il Municipio dice basta

Villa Doria Pamphilj, il polmone verde di Monteverde e una delle ville storiche più amate dai romani, da tempo è teatro di un’insolita tensione. Non per eventi naturali, né per degrado.

A far infuriare residenti, sportivi e famiglie è la serrata continua del parco ogni volta che si tengono incontri istituzionali, come quello tra Italia e Grecia lo scorso 12 maggio.

Una chiusura, l’ennesima, che ha fatto traboccare il vaso: zero preavviso, cancelli serrati all’alba e cittadini lasciati fuori, senza spiegazioni, senza alternative.

Tra loro c’è chi corre ogni mattina, chi accompagna i bambini al parco giochi, chi lavora nei bistrot e nelle attività interne. Tutti bloccati, ancora una volta, da decisioni prese altrove.

A farsi portavoce di questa rabbia crescente è stato il consiglio del XII Municipio, che ha votato a favore di una mozione presentata da Simone Colafranceschi (Sinistra Civica Ecologista), con il sostegno del PD e della Lista Civica Gualtieri.

Tre le richieste al Governo: escludere il Casino del Bel Respiro (storico edificio nel cuore della villa) dagli incontri diplomatici, evitare la chiusura totale del parco e modulare le misure di sicurezza in modo più rispettoso per il diritto dei cittadini alla fruizione di uno spazio pubblico.

“Non è accettabile che ogni volta si chiuda l’intera villa, inclusa l’area ovest, senza preavviso e senza alcun confronto con la cittadinanza,” ha tuonato il minisindaco Elio Tomassetti.

A fargli eco, anche il consigliere capitolino Lorenzo Marinone (PD), che ha portato la questione in Assemblea Capitolina con un’altra mozione: “Villa Pamphilj accoglie i capi di Stato da 35 anni, ma ora è il momento di trovare un modo per mantenerla aperta anche durante questi eventi”.

Intanto a Monteverde cresce il malcontento. Sui social fioccano le segnalazioni e le proteste: “La villa è nostra, non un salotto per pochi” scrive una residente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.