Strada dei Parchi. Eliminazione del pedaggio per i pendolari del tratto urbano A24?

Secondo quanto riportato dal sito web del Comune di Roma si sta lavorando per eliminare il pedaggio nel tratto urbano dell’A24. Una decisione certamente condivisibile ed auspicabile ma c’è il timore che sia la solita trovata elettorale che verrà presto dimenticata. Tante persone utilizzano quel tratto autostradale per spostarsi da casa al lavoro e nel passato il tema è stato più volte segnalato all’amministrazione capitolina senza che fosse mai stato affrontato e risolto come meritava.

Ora, a legislatura praticamente finita, è tornata in auge l’iniziativa dell’eliminazione di questa ‘gabella’ che ricorda tanto una scena del film “Non ci resta che piangere”: «Chi siete? … Cosa portate? … Sì, ma quanti siete? … Un fiorino! (… facilmente identificabile con un euro)».

Che si tratti di un tema da campagna elettorale lo dimostra anche il fatto che l’altro candidato alla prima poltrona di Roma Capitale Roberto Gualtieri ha dichiarato agli abitanti di Settecamini che “entro la fine di luglio, i residenti avranno l’esenzione del casello autostradale della A24 nel tratto urbano”.

Noi speriamo in un esito positivo della questione ma saremo pronti a ricordarla ai due contendenti se verrà dimenticata come è avvenuto in passato.

Intanto vi riportiamo il testo del comunicato del Comune di Roma:

«Sono in corso da mesi interlocuzioni da parte dell’Amministrazione Capitolina con Strada dei Parchi per l’eliminazione del pedaggio per i pendolari che vivono o si spostano nel tratto urbano dell’Autostrada A24 tra la barriera di Roma Est e l’innesto con la Tangenziale.

Già sono state definite le possibili modalità di storno del pedaggio per i cittadini che abitano o si spostano per lavoro ogni giorno nei Municipi IV, V e VI e utilizzano le uscite dell’A24 di Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona. Si è in attesa di un intervento normativo a livello nazionale e dell’approvazione del Piano Economico Finanziario di Strada Dei Parchi a fine di poter dare avvio concreto all’iniziativa.

“In questi mesi la sindaca Virginia Raggi ha voluto che si lavorasse insieme a Strada dei Parchi per trovare una soluzione a questo problema segnalato da tanti cittadini che vivono o lavorano nel quadrante est della città”, dichiara l’assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo.»