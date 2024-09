Strade, terminato in anticipo intervento Acea Ato2 a largo Preneste

Riaperta completamente alla circolazione via Prenestina nella tratta tra via Verrio Flacco e Largo Preneste. A partire da maggio la strada è stata soggetta a un restringimento di carreggiata necessario per l’avvio di lavori Acea Ato 2 per la riparazione della fognatura. Circa un anno fa, infatti, il servizio di monitoraggio h24 del Campidoglio aveva rilevato alcune problematiche sul manto stradale a Largo Preneste, all’incrocio con via di Portonaccio.

A seguito di un primo sopralluogo del Dipartimento Lavori pubblici, Acea Ato2 ha dato avvio ad ispezioni approfondite, verificando la necessità di effettuare una riparazione alle condotte fognarie. L’iter per la sistemazione delle condotte è stato particolarmente complesso a causa della presenza di numerosi cavi e tubazioni di società di pubblici servizi e della linea tram.

Il Dipartimento dei Lavori pubblici ha seguito il coordinamento dei lavori individuando tutte le società di sottoservizi e pianificando insieme alla Polizia locale, al Municipio e ad Atac i tempi per l’esecuzione dei lavori, mentre Acea Ato2 ha sviluppato il progetto di ripristino della fogna danneggiata; questa attività è stata fondamentale per dimezzare i tempi di esecuzione dei lavori, inizialmente stimati in sei mesi.

Alla fine di maggio è stato dato avvio alle operazioni che si sono concluse nei tempi previsti. Acea Ato 2 sta provvedendo anche al ripristino della strada con cantiere notturno. Con questo ultimo intervento i lavori di riqualificazione di via Prenestina sono stati portati a compimento, a seguito delle precedenti lavorazioni notturne svolte con i fondi giubilari.

“Il lavoro è stato particolarmente impegnativo – commenta l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -, soprattutto per la presenza di importanti cavi di alta tensione e per la presenza di una conduttura portante del gas. Il Dipartimento ha svolto un compito importante per ridurre i tempi dei lavori, ugualmente il Muncipio V con l’assessora Maura Lostia e la Polizia locale, che ringrazio per l’impegno, sono stati determinanti per condurre il cantiere con il minore impatto possibile.

Non è mai semplice operare in soggezione di traffico, con tanti soggetti coinvolti. Acea Ato 2, avendo riparato la fognatura, sta procedendo al rifacimento del manto stradale e della segnaletica in orario notturno, che terminerà entro questa settimana”.

