Stranezze di città, “Ariècchice” nel parcheggio sterrato di via del Pergolato

La “badante” e l’Autorità che dovrebbe badarci perché trattasi di reati a cielo aperto non ha visto i nuovi scarichi abusivi e l’incendio, anche di una macchina, nel parcheggio sterrato dove si affaccia una struttura sportiva comunale sottoposta a sequestro e un parco pubblico comunale.

“Ariècchice” è un’espressione romanesca che, manifestando stupore per un ricaduta nello stesso guaio, significa “eccoci di nuovo” o “ci siamo di nuovo“.

Viene anche usata per indicare il ritorno a una situazione o a un argomento già affrontato, spesso con una sfumatura di fastidio mista a rassegnazione, quando qualcosa si ripete da anni e anni.

Lo scopo del vostro cronista era passeggiare nel parco di Tor Tre Teste, rivedere qualche amico che ancora corre e dare il buongiorno anche a chi è timoroso di ricambiarlo.

Discendevo il viottolo in mattonato che fiancheggia l’anfiteatro. Pochi passi e sono arrivato al cancello del parco che porta al parcheggio sterrato di via del Pergolato, quando “Ariecchice”o “eccoci di nuovo” o “ci siamo di nuovo“.

Ai lettori di Abitare A Roma la triste visione delle foto allegate nella disperante speranza che l’Autorità che dovrebbe badarci lo faccia e assuma provvedimenti perché il misfatto non si ripeta ancora.

