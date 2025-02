Stranezze di città, ….”guardate oltre” il parco lunare a Tor Tre Teste

Salvatore cammina la mattina all’alba perché gli piace, Salvatore cammina a passo svelto e sollecita le articolazioni con lo scopo di sentirsi ancora un giovane runner, Salvatore non ha bisogno di …un altrove per attivare la voglia di vedere, Salvatore pensa al guardare come una cosa da, fare ogni giorno, con occhi attenti, Salvatore cammina, guarda, realizza e fotografa. E poi ce ne fa partecipi.

Questa mattina ci ha “donato” una foto meravigliosa e noi di Abitare A Roma la vogliamo “donare” a tutti i nostri lettori, invitandoli a “guardare oltre”

Titolo: Parco di Tor Tre Teste, un lampione senza la sua lampada, la luna che la… sostituisce.

Grazie Salvatore Salatini per tua arte fotografica! che ci ha fatto ricordare una celebre aria di Giacomo Puccini

«…Ma per fortuna è una notte di luna

e noi la luna l’abbiamo vicina…» (La Boheme – Puccini)

