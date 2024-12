Stranezze di città, i cittadini richiedono la salvaguardia di flora e fauna del laghetto 

C’è un viale sterrato e in leggera salita nel parco Palatucci a Tor Tre Teste, in parte costeggia largo Cevasco e arriva su un terrapieno che gli anni passati ospitava molte palme (Phoenix canariensis e Chamaerops humilis).

Ora quel viale sterrato non è percorribile (se non con estremo disagio) a piedi e tanto meno in bicicletta, l’acqua piovana l’ha letteralmente devastato.

Alla sinistra del terrapieno si intravede il laghetto in via Francesco Tovaglieri, uno specchio d’acqua che fino a qualche tempo fa dava ai visitatori la possibilità di ammirare una vegetazione idrofila caratteristica degli ambienti lacustri delle fasce temperate: giunchi, mazze di tamburo, ninfee e loti.

Anche gli animali più legati all’acqua hanno da sempre utilizzano il laghetto come una sorta di stazione di servizio nei loro spostamenti. Alcune specie sono divenute stanziali come la gallinella d’acqua.

Anche una colonia di anatidi domestici e di germani reali stazionava stabilmente sulle sponde del piccolo specchio d’acqua.

La settimana precedente il Natale ho incontrato sul terrapieno degli addetti di una società privata che stavano effettuando un censimento per Roma Capitale su tutta l’area verde del parco Tor Tre Teste.

La gentile signora mi ha spiegato che la società in cui lavora aveva vinto un bando per il V e VIII Municipio di Roma per il censimento del verde, degli alberi, delle panchine, delle attrezzature e di tanto altro ancora.

Ci siamo salutati e ho pensato che la manutenzione del verde a Roma è di competenza della U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano, generalmente indicato come Servizio Giardini di Roma Capitale.

Ho pensato alla riduzione del loro personale interno, che ha inciso notevolmente sulla quantità e sulla qualità delle attività condotte .

Ho pensato che per mantenere i livelli manutentivi dignitosi Roma Capitale ricorre al contributo di cooperative di servizio che però risulta insufficiente mentre qualche decina di anni fa c’era un efficiente Servizio Giardini del Comune. Non ho ritenuto opportuno raccontare i miei pensieri alla gentile signora.

La nostra curiosità per il territorio è conosciuta da tanti nostri amici e conoscenti, che non mancano di passarci delle informazioni e darci la possibilità di incrementare le nostre “stranezze di città”.

Oggi ci ha scritto l’amica Anna Candelotti (protagonista anni fa di una memorabile lotta per impedire una vergognosa cementificazione a un centinaio di metri addirittura dell’Acquedotto Alessandrino e dal laghetto di cui ci stiamo occupando

“ Ciao Vincenzo Luciani, ti invio queste foto dal laghetto perché stamattina l’ho trovato in condizioni pietose.

Già ieri mi sembrava che si fosse abbassato il livello dell’acqua, ma stamattina non è più alta di10 cm e tutto intorno c’è solo fango come puoi vedere.

Credo che si debba intervenire SUBITO perché la fauna che ci vive corre seri rischi di sopravvivenza.

Penso che tu abbia maggiori contatti di me per avvisare il V Municipio perché intervenga prima possibile.

Grazie mille. Un salutone, Anna “

Tra ieri e oggi anche l’amico Angelo Calabrese ci ha raccontato a mezzo chattino delle condizioni pessime del laghetto del parco di Tor Tre Teste.

Gli addetti della società privata che ha vinto l’appalto sul censimento dell’area verde del parco di Tor Tre Teste, avranno censito anche il laghetto in tutte le sue componenti?

E il Comune di Roma cosa intende fare? E il V Municipio intende sollecitare un intervento del Comune?

