Anagnina tra degrado e disagi: allarme sul nodo di scambio della Capitale

Ogni giorno, migliaia di persone attraversano il nodo di scambio di Anagnina, crocevia essenziale della mobilità romana.

È il capolinea della metro A, punto di partenza e di arrivo per autobus Atac, Cotral e Flixbus, nonché parcheggio strategico per chi lascia l’auto prima di tuffarsi nel traffico della Capitale.

Eppure, quello che dovrebbe essere un modello di efficienza è oggi un simbolo di abbandono e incuria.

A lanciare l’allarme è il consigliere capitolino e presidente della Commissione Giubileo, Dario Nanni, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella zona.

Il quadro che ne è emerso è desolante: strutture degradate, rifiuti, vegetazione incolta e spazi abbandonati, con il rischio concreto che il nodo di scambio si trasformi in un vero e proprio biglietto da visita indecoroso per la città.

Chi arriva ad Anagnina si trova di fronte a uno scenario che poco ha a che fare con l’idea di una capitale moderna ed efficiente. Alcune aree sembrano ferme nel tempo, dimenticate dalle istituzioni e invase dalla sporcizia.

Le rastrelliere per le biciclette, che dovrebbero incentivare la mobilità sostenibile, sono state ormai inghiottite dalla vegetazione, mentre le tettoie – che dovrebbero proteggere i passeggeri dalla pioggia – sono divelte o rovinate.

Ma il degrado non si ferma qui. L’assenza di segnaletica rende caotico il parcheggio dei bus privati, la sosta selvaggia delle auto aumenta il disordine e la scarsa illuminazione di alcune zone rende le serate particolarmente insicure.

Insomma, un’area che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per chi arriva o parte da Roma è oggi un luogo di disagio e disorganizzazione.

Il tempo stringe, e il rischio è che questa situazione esploda in tutta la sua criticità proprio nei mesi più caldi del Giubileo 2025.

In particolare, dal 28 luglio al 3 agosto, quando si terrà il Giubileo dei Giovani alle Vele di Calatrava, Anagnina sarà un punto di transito fondamentale per migliaia di pellegrini e turisti.

Ma come potrà la città accogliere degnamente questo afflusso se una delle sue principali porte d’accesso si trova in queste condizioni?

Di fronte a questa emergenza, Dario Nanni ha deciso di intervenire, annunciando che nei prossimi giorni convocherà la Commissione Giubileo per affrontare la questione.

“Non possiamo permettere che un nodo di scambio così importante versi in queste condizioni”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di una risposta immediata e concreta da parte delle istituzioni.

L’intervento è urgente: servono manutenzione, ordine e sicurezza per restituire a Roma uno snodo all’altezza della sua storia e della sua immagine internazionale.

