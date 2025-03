Lo Staffettone de “La Corsa di Miguel” nell’impianto “A. Nori”

Lo staffettone è una versione de “La Corsa di Miguel” rivolta a tutti i bambini delle scuole primarie si è svolta il 26 marzo 2025 a Tor Tre Teste nell’impianto “A. Nori” in largo Cevasco.

Cinquanta bambine e bambini che a staffetta corrono i 400 metri della pista di atletica è una vista davvero straordinaria.

Gruppi di cinquanta bambini delle scuole primarie che percorrono ciascuno un giro di pista e si passano il testimone cercando di far correre il più veloce possibile la loro squadra e la loro scuola è davvero un bellissimo spettacolo.

Cinquanta bambine e bambini che con il gesto atletico della corsa imparano anche a fare squadra.

La 50×400 non è infatti solo corsa ma anche organizzazione dei cambi, solidarietà tra compagni di scuola e tifo.

Anche noi di Abitare A Roma facciamo squadra, da sempre.

Il nostro amico “camminatore” Angelo Calabrese ha osservato anche per noi la manifestazione sportiva presso l’Impianto Antonio Nori a Tor Tre Teste e ci ha inviato le sue fotografie.

Dopo averle ricevute sullo smartphone e finito il mio giro in bicicletta, sono entrato nell’Impianto Antonio Nori.

Sono andato sul prato vicino alla pista di atletica come spettatore ad osservare le fasi finali dello staffettone e come cronista per riosservare il tartan già ammalorato e le nuove delimitazioni posizionate per tutelare la sicurezza dei piccoli atleti in gara.

Una promessa da mantenere, assessore Onorato

Noi di Abitare A Roma siamo orgogliosi che la pista di atletica ospiti continuamente delle importanti manifestazioni sportive, però vogliamo tornare indietro di qualche mese, precisamente al 19 settembre 2024, e tornare a chiedere all’Assessore Alessandro Onorato nuove informazioni circa il rifacimento della pista in tartan ammalorata in più punti e che soffre, ancora oggi, di un cedimento del terreno. E chiediamo in questo anche l’interessamento vigile dell’assessore municipale allo sport Marco Ricci. In fondo si tratta dell’unico impianto di atletica in tutto il V Municipio e in tutta la zona est di Roma!

Assessore Alessandro Onorato, lei ci ha assicurato – ricorda? – il 19 settembre 2024: il suo impegno per una soluzione rapida ed efficace.

“Dopo 20 anni, – sono le sue parole – rifaremo la pista di atletica leggera di Tor Tre Teste nel V Municipio.

È l’unica in uno dei quadranti più popolosi di Roma, ma da 8 anni è in parte inagibile e in un grave stato di degrado tra avvallamenti e fratture.

Ringrazio davvero Sport e Salute Spa e l’Ad Diego Nepi Molineris che cureranno l’intervento: i lavori di riqualificazione saranno una legacy degli Europei di Atletica che si sono tenuti a Roma questa estate”.

Sarebbe bello assistere al prossimo staffettone “de La Corsa di Miguel” e veder correre bambine e bambini sul nuovo tartan.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.